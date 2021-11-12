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Дружина Остапчука оплачує комуналку та купує продукти: на що в сім'ї витрачає ведучий

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
12 листопада, 13:18
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Володимир та Христина познайомились у 2019 році, а вже через рік у них відбулося розкішне весілля. Зараз подружжя будує власний будинок, на що йде чимало витрат
Володимир Остапчук та Христина Горняк будують приватний будинок під Києвом.
Володимир Остапчук та Христина Горняк будують приватний будинок під Києвом. / Фото: instagram.com/kristygor

За словами дружини Остапчука, яка нещодавно пережила перше хірургічне втручання в її житті, ведучий оплачує все, що стосується облаштування власного гніздечка, а вона взяла на себе інші витрати.

Христина поділилася з фанами подробицями про сімейний бюджет після питання одного підписника про те, як вони розподіляють фінанси в сім'ї.

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Вона пояснила, що Володимир взяв на себе всі витрати з будівництва, а вона оплачує побутові речі.

Водночас зіркова дружина зізналась, що також вклала в будинок деяку частину грошей.

І поки її чоловік займається іншими питаннями щодо будівництва, вона купує продукти, оплачує всі власні потреби (салон краси, бензин, одяг, лікарів тощо) та комунальні послуги у орендованій квартирі у Києві, де вони зараз живуть.

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Також за можливості Христя "приносить щось у спільний конвертик" та оплачує паркінг. За словами жінки, вони з Володимиром планують орендувати ще одне місце.

Фото: скріншот instagram/kristygor

Також Горняк додала, що всі подарунки коханому купує власним коштом. Тому Христя вважає, що у них все-таки спільний вклад загалом у сімейний бюджет.

Раніше Остапчук розповідав, що вони з дружиною придбали приватний будинок під Києвом. За словами ведучого, приміщення буде у французькому стилі.

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Ба більше, подружжя поділилася, що мріють про доньку і вже придумали їй навіть ім'я.

Рекомендуємо подивитися сюжет про сім'ю Остапчуків:

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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