Дружина Остапчука оплачує комуналку та купує продукти: на що в сім'ї витрачає ведучий

Володимир та Христина познайомились у 2019 році, а вже через рік у них відбулося розкішне весілля. Зараз подружжя будує власний будинок, на що йде чимало витрат

Володимир Остапчук та Христина Горняк будують приватний будинок під Києвом. / Фото: instagram.com/kristygor

За словами дружини Остапчука, яка нещодавно пережила перше хірургічне втручання в її житті, ведучий оплачує все, що стосується облаштування власного гніздечка, а вона взяла на себе інші витрати.

Христина поділилася з фанами подробицями про сімейний бюджет після питання одного підписника про те, як вони розподіляють фінанси в сім'ї.

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Вона пояснила, що Володимир взяв на себе всі витрати з будівництва, а вона оплачує побутові речі.

Водночас зіркова дружина зізналась, що також вклала в будинок деяку частину грошей.

І поки її чоловік займається іншими питаннями щодо будівництва, вона купує продукти, оплачує всі власні потреби (салон краси, бензин, одяг, лікарів тощо) та комунальні послуги у орендованій квартирі у Києві, де вони зараз живуть.

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Також за можливості Христя "приносить щось у спільний конвертик" та оплачує паркінг. За словами жінки, вони з Володимиром планують орендувати ще одне місце.

Фото: скріншот instagram/kristygor

Також Горняк додала, що всі подарунки коханому купує власним коштом. Тому Христя вважає, що у них все-таки спільний вклад загалом у сімейний бюджет.

Раніше Остапчук розповідав, що вони з дружиною придбали приватний будинок під Києвом. За словами ведучого, приміщення буде у французькому стилі.

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Ба більше, подружжя поділилася, що мріють про доньку і вже придумали їй навіть ім'я.

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