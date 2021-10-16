Свобода или хайп? Как украинские звезды относятся к ЛГБТ+ (видео)

Злата Огневич считает, что каждый человек имеет право быть собой, а другие представители шоу-биза имеют более консервативный взгляд на вопрос ориентации и самоидентификации

Звезды шоу-бизнеса высказались о своем отношении к ЛГБТ+ / Фото: YouTube

Летом этого года певец MELOVIN сделал публичный каминг-аут, признавшись в бисексуальности прямо на сцене фестиваля Atlas Weekend.

После того, как артист поцеловал сначала девушку, а затем и парня, знаменитости и их мнения относительно такого публичного проявления своих чувств разделились на два лагеря. Кто-то считает такой шаг просто хайпом и не одобряет его.

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Я не понимаю. Ну это хайп для меня в первую очередь. Зачем? Ну живи ты себя спокойно. Кто надо, кто захочет узнать, он об этом узнает. Че ты об этом кричишь?, – не понимает участник "Танців з зірками" Алексей Суровцев.

Модель плюс-сайз и владелица самого большого бюста Украины Мила Кузнецова не имеет ничего против людей с иной ориентацией, но к публичным каминг-аутам, вроде признания Меловина в бисексуальности со сцены, также относится скептически.

Я вот эту ситуацию считаю просто хайпом. Он артист и это его популярность. Это пиар, черный пиар, – говорит женщина.

Мила Кузнецова каминг-аут Меловаина считает хайпом / Фото: YouTube

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А вот певица Злата Огневич выступает за любое проявление своей личности и своей свободы. Даже если это публичный каминг-аут Мела.

Да, я его поддерживала тогда, поддерживаю сейчас и поддерживаю всех людей, которые решаются сказать миру о свободе выбора, – говорит артистка.

Каминг-аута каминг-аутами. А как украинские знаменитости относятся В общем к публичным проявлением ЛГБТ? Когда, например, парни держатся за руки. Или девушки целуются на публике. Или же просто однополые пары проявляют нежность.

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Наталка Денисенко открыто говорит с сыном на темы секса / Фото: YouTube

И здесь звезды не сдерживали себя в выражениях. Одной из первых свое мнение высказала актриса Наталка Денисенко:

Я все-таки за мужественность и женственность. Я за то, чтобы человечество было гармоничным. Конечно, есть такие штуки и они всегда были. Есть такие люди, да, мы принимаем их, не будем их осуждать. Но все-таки лучше, чтобы были женщины и мужчины.

Александр Стоянов, как и Денисенко, воспитывает своих детей также довольно консервативно. При этом танцор признается, что у него много друзей геев.

Но я надеюсь и уверен, что мой сын продолжит наш род, что у него будет жена, что у них будут детки, у меня будут внуки и мы будем двигаться в стандартном направлении, – говорит супруг Екатерины Кухар.

Александр Стоянов придерживается консервативных взглядов / Фото: YouTube

А вот танцовщица Илона Гвоздева не только против публичного проявления чувств сексуальных меньшинств. Женщина считает людей, которые любят с лиц своего же пола, "травмированными".

Это люди, у которых была какая-то травма. Обязательно она была в детстве... А сегодня это вообще модно. Это как-то престижно... Мир сходит с ума, – считает Гвоздева.

Дизайнер Андре Тан тем временем призывает всех не скрывать своих чувств несмотря на ориентацию и взгляды других. Он также уверен, что мы живем в "прекрасное время свободы".

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