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Святослав Вакарчук вступив до лав львівської тероборони

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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6 березня, 20:11
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Фронтмен рок-групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук захищатиме незалежність України у лавах львівської територіальної оборони
Святослав Вакарчук вступив до лав тероборони
Святослав Вакарчук вступив до лав тероборони / Фото: Instagram

Багато чоловіків із українського шоу-бізнесу взяли до рук зброю, щоб захищати кордони та суверенітет України. Серед членів територіальної оборони виявились продюсер Ігор Кондратюк , музикант Андрій Хливнюк , репер Yarmak , танцюрист Дмитро Дікуссар та інші.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук також вирішив приєднатися до колег, щоб обороняти свою рідну землю від захоплення російських військ.

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Про те, що музикант став одним із бійців львівської територіальної оборони повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький.

Офіцер запасу, музикант та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приєднався до територіальної оборони Львівщини. Закликаємо всіх небайдужих долучатися до захисту Вітчизни! – написав він у публікації у Telegram-каналі.

Святослав Вакарчук із головою Львівської ОВА
Святослав Вакарчук із головою Львівської ОВА / Фото: Telegram

Нагадаємо, що раніше Микита Добринін вступив до лав територіальної оборони Києва. Також учасник "Холостячки" Макс Тарапата вирушив захищати столицю.

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Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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