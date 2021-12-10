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Телеведущая Юлия Галушка рассказала о новогодней традиции редакции новостей "Сегодня"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
10 декабря, 19:03
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Наверное, у каждого существуют свои праздничные традиции или фишки, и у новой редакции "Сегодня" они тоже есть. Какие именно – читайте в материале
Юлия Галушка рассказала о новогодней традиции редакции "Сегодня".
Юлия Галушка рассказала о новогодней традиции редакции "Сегодня". / Фото: пресс-служба

Команда новостей "Сегодня" на канале "Украина" много лет бережет традицию анонимного обмена подарками, известную во всем мире, как Тайный Санта.

И пока все активно готовятся к Новому году и подбирают себе стильные луки, ведущая вечерних информационных выпусков Юлия Галушка делится идеями, как порадовать и оригинально поздравить коллег.

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Юлия Галушка делится идеями, как поздравить коллег с праздниками.
Юлия Галушка делится идеями, как поздравить коллег с праздниками. / Фото: пресс-служба

Каждый декабрь перед Новым годом к нам на работу приходит Тайный Санта. Приходит он, конечно, по договоренности, но счастья от этого не меньше, – говорит ведущая.

Как объяснила Юлия Галушка, помощники Тайного Санты прописывают правила: цена в районе 300 гривен, алкоголь не может быть основным подарком, а участники могут написать подсказку для Санты.

Дальше все желающие участвуют в лотерее и вытаскивают фамилию, кого будут поздравлять. Перед самым Новым годом подарки оставляют в центре ньюзрума и все начинают искать на бирочке свое имя, – добавила ведущая.

Впрочем, если участник не оставил никаких подсказок или пожеланий, а о его хобби и увлечениях ничего не известно – выбор презента может стать большим вызовом.

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Из опыта прошлых лет телеведущая заметила, что именно обычно приносит больше положительных эмоций и точно пригодится каждому.

В прошлом году я пыталась выпросить предпочтения моей подопечной и страдала муками выбора. А потом настал день вручения подарков – и я была приятно удивлена фантазией своих коллег. Поэтому даже составила список хорошего, что взяла себе на карандаш, – рассказала Юлия Галушка.

По мнению ведущей удачным подарком для коллег могут стать:

  • Пазлы, настольные игры, игрушки-антистресс;
  • перчатки, шарф, шапочка, носки, домашние тапочки с оленями;
  • коврик для занятий спортом, эспандер, скакалка, эластичная лента для фитнеса;
  • чашка-термос, фляжка, ланч-бокс;
  • набор косметики, с которой легко угодить: крем для рук, одноразовые маски для лица, патчи, соль для ванной, текстильная маска для сна;
  • книги, альбомы, подписка на журнал или газету, скретч-карта, карта мира, постер, планер, блокнот, магнитная доска на холодильник, фотобук из инстапостов;
  • духи для дома, плед, дорожный органайзер, свечи, новогодние украшения.

Кстати, раньше мы писали, где в Украине можно встретить 2022 год . Так, эксперт рассказала о топ-5 направлениях, которые все обожают.

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Также мы делились идеями, как украсить дом к Новому году согласно украинским традициям.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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