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Телеведуча Юлія Галушка розповіла про новорічну традицію редакції новин "Сьогодні"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
10 грудня, 19:03
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Напевно, у кожного є свої святкові традиції чи фішки, і у редакції новин "Сьогодні" вони також є. Які саме – читайте у матеріалі
Юлія Галушка розповіла про новорічну традицію редакції "Сегодня".
Юлія Галушка розповіла про новорічну традицію редакції "Сегодня". / Фото: пресслужба

Команда новин "Сьогодні" на каналі "Україна" багато років береже традицію анонімного обміну подарунками, відому в усьому світі, як Таємний Санта.

І поки всі активно готуються до Нового року та підбирають собі стильні луки, ведуча вечірніх інформаційних випусків Юлія Галушка ділиться ідеями, як порадувати та оригінально привітати колег.

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Юлія Галушка ділиться ідеями, як привітати колег зі святами.
Юлія Галушка ділиться ідеями, як привітати колег зі святами. / Фото: пресслужба

Кожного грудня перед Новим роком до нас на роботу приходить Таємний Санта. Приходить він, звісно, за домовленістю, але щастя від того не менше, – каже ведуча.

Як пояснила Юлія Галушка, помічники Таємного Санти прописують правила: ціна в районі 300 гривень, алкоголь не може бути основним подарунком, а учасники можуть написати підказку для Санти.

Далі всі охочі беруть участь у лотереї і витягують прізвище, кого вітатимуть. Перед самісіньким Новим роком подарунки складають у центрі ньюзрума і всі починають шукати на бірочці своє ім‘я, – додала ведуча.

Утім, якщо учасник не залишив жодних підказок чи побажань, а про його хобі та захоплення нічого не відомо – вибір презенту може стати неабияким викликом.

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З досвіду минулих років телеведуча помітила, що саме зазвичай приносить найбільше позитивних емоцій та точно стане у пригоді кожному.

Торік я намагалась випитати вподобання моєї підопічної і страждала муками вибору. А потім настав день вручення подарунків – і я була приємно вражена фантазією своїх колег. Тому навіть склала список хорошого, що взяла собі на олівець, – розповіла Юлія Галушка.

На думку ведучої вдалим подарунком для колег можуть стати:

  • Пазли, настольні ігри, іграшки-антистрес;
  • рукавички, шарф, шапочка, шкарпетки, домашні капці з оленями;
  • килимок для занять спортом, еспандер, скакалка, еластичні стрічки для фітнесу;
  • чашка-термос, фляжка, ланч-бокс;
  • набір косметики, з якою легко вгодити: крем для рук, одноразові маски для обличчя, патчі, сіль для ванної, текстильна маска для сну;
  • книги, альбоми, передплата журналу чи газети, скретч-карта, карта світу, постер, планер, блокнот, магнітна дошка на холодильник, фотобук з інстапостів;
  • парфуми для дому, плед, дорожній органайзер, свічки, новорічні прикраси.

До речі, раніше ми писали, де в Україні можна зустріти 2022 рік. Так, експертка розповіла про топ-5 напрямків, які всі обожнюють.

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Також ми ділилися ідеями, як прикрасити будинок до Нового року відповідно до українських традицій.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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