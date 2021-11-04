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Тина Кароль рассталась с таинственным возлюбленным: Не плачем

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
4 ноября, 15:58
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Украинская исполнительница ответила на множество вопросов поклонников и призналась, что недавно была влюблена, но отношения уже закончились. Этому и посвящен ее новый альбом
Тина Кароль призналась, что переживает расставание с любимым
Тина Кароль призналась, что переживает расставание с любимым / Фото: Инстаграм

Известная певица Тина Кароль, ранее снявшаяся для глянцевого журнала в новом образе, записала несколько видео-ответов в сториз на своей странице в соцсети. Она попросила поклонников задать ей интересующие их вопросы – конечно же, фанаты засыпали Тину просьбами рассказать о личном, а именно о том, кому же посвящены песни из ее нового альбома. Звезда не смогла проигнорировать множество схожих сообщений и опубликовала резкий ответ:

Знаю, что ругаетесь, когда увиливаю от ответов… Если честно, неужели не имею права на что-то свое – личное, сокровенное и закрытое? Наслаждайтесь лучше музыкой, – посоветовала Кароль поклонникам.

Фото: Instagram

В следующих сториз исполнительница все же призналась,что недавно состояла в отношениях. На вопрос, есть ли у нее вторая половинка Тина написала, что уже нет.

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Не плачем, – добавила она к ответу.

Фото: Instagram

Также, в остальных видео певица призналась, что порядок песен в альбоме имеет знание. Таким образом, по мнению фанатов, теперь можно отследить последовательность происшествий в личной жизни артистки, о которой она предпочитает не говорить.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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