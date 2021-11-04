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Тіна Кароль розлучилася з таємничим коханим: Не плачемо

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
4 листопада, 15:58
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Українська виконавиця відповіла на безліч запитань шанувальників та зізналася, що нещодавно була закохана, але стосунки вже закінчилися. Цьому і присвячений її новий альбом
Тіна Кароль зізналася, що переживає розставання з коханим
Тіна Кароль зізналася, що переживає розставання з коханим / Фото: Инстаграм

Відома співачка Тіна Кароль, яка раніше знялася для глянсового журналу в новому образі, записала кілька відео-відповідей у сторіз на своїй сторінці у соцмережі. Вона попросила шанувальників задати їй питання, які їх цікавлять – звичайно ж, фанати засипали Тіну проханнями розповісти про особисте, а саме про те, кому ж присвячені пісні з її нового альбому. Зірка не змогла проігнорувати безліч однакових повідомлень і опублікувала різку відповідь:

Знаю, що лаєтеся, коли ухиляюсь від відповідей… Якщо чесно, невже не маю права на щось своє – особисте, потаємне та закрите? Насолоджуйтесь краще музикою, – порадила Кароль шанувальникам.

Фото: Instagram

У наступних сторіз виконавиця все ж зізналася, що нещодавно знаходилася у відносинах. На запитання, чи має другу половинку Тіна написала, що вже ні.

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Не плачемо, – додала вона до відповіді.

Фото: Instagram

Також у решті відео співачка зізналася, що порядок пісень в альбомі має значення. Отже, на думку фанатів, тепер можна відстежити послідовність подій в особистому житті артистки, аро яку вона воліє не говорити.

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Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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