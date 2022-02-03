Точь-в-точь Вера Брежнева: как выглядит и чем занимается 29-летняя жена Михаила Кипермана

Вера Брежнева, которая недавно отпраздновала свой 40 день рождения, и 29-летняя жена бывшего супруга певицы Алена Киперман похожи, как две капли воды.
Алена Гайваненко и 52-летний Михаил Киперман поженились в 2014 году, через два года после расставания олигарха с Верой Брежневой.
Кто такая Алена Гайваненко-Киперман?
Алена родилась и выросла в Одессе. Как сообщает сама модель, у нее есть еврейские корни и по национальности она еврейка.
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С 18 лет девушка занималась модлингом в разных странах Европы и Азии. Кроме модельной карьеры Алена также занимается дизайном. В 2020 году Киперман основала свой ювелирный бренд Nomis.
Ходят слухи, что Киперман познакомился со своей будущей супругой еще до того, как объявил о разводе с Брежневой. После непродолжительных отношений, пара решила связать себя узами брака.
Сейчас жена нефтяного бизнесмена ведет очень активный образ жизни. 29-летняя модель занимается вейксерфом, а также другими видами спорта.
Дети Гайваненко и Кипермана
Сейчас модель и олигарх воспитывают троих совместных детей – сыновей Моисея-Льва и Бенджамина и дочь Симону.
Молодая мама часто делится снимками своих детей в своем профиле в Instagram.
Кроме того, Алена поддерживает отношения с детьми Михаила от предыдущих браков. Например, часто делится фотографиями с дочерью Брежневой и Кипермана – Сарой.
Судя по фото, отношения между падчерицей и мачехой сложились очень удачно.
Кроме того, молодая супруга олигарха в хороших отношения с его дочерями от первого брака. Уже взрослые дочери состоятельного бизнесмена также появляются на фото вместе с мачехой.
Сходство с Верой Брежневой
Поклонники не раз замечали, что нынешняя супруга бизнесмена уж больно похожа на его экс-возлюбленную Веру Брежневу.
Если присмотреться, действительно можно заметить сходство между двумя девушками. Кроме того, что и Вера, и Алена блондинки у них есть схожие черты лица. А иногда обе примеряют похожие образы.
На некоторых фото можно легко запутаться, где Вера, а где Алена.
Ранее Вера Брежнева решила вспомнить зажигательные 2000-е, когда она выступала в группе "ВИА Гра" и записала ремейк песни "Не надо"