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Точь-в-точь Вера Брежнева: как выглядит и чем занимается 29-летняя жена Михаила Кипермана

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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3 февраля, 19:47
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Бывший муж Веры Брежневой Михаил Киперман почти 8 лет женат на модели Алене Гайваненко, которая младше своего избранника почти в половину
Как живет молодая жена экс-супруга Веры Брежневой
Как живет молодая жена экс-супруга Веры Брежневой / Фото: Instagram

Вера Брежнева, которая недавно отпраздновала свой 40 день рождения, и 29-летняя жена бывшего супруга певицы Алена Киперман похожи, как две капли воды.

Алена Гайваненко и 52-летний Михаил Киперман поженились в 2014 году, через два года после расставания олигарха с Верой Брежневой.

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Кто такая Алена Гайваненко-Киперман?

Алена родилась и выросла в Одессе. Как сообщает сама модель, у нее есть еврейские корни и по национальности она еврейка.

Алена Гайваненко-Киперман
Алена Гайваненко-Киперман

С 18 лет девушка занималась модлингом в разных странах Европы и Азии. Кроме модельной карьеры Алена также занимается дизайном. В 2020 году Киперман основала свой ювелирный бренд Nomis.

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Ювелирный бренд Алены Киперман
Ювелирный бренд Алены Киперман

Ходят слухи, что Киперман познакомился со своей будущей супругой еще до того, как объявил о разводе с Брежневой. После непродолжительных отношений, пара решила связать себя узами брака.

Михаил и Алена Киперман
Михаил и Алена Киперман / Фото: Instagram

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Сейчас жена нефтяного бизнесмена ведет очень активный образ жизни. 29-летняя модель занимается вейксерфом, а также другими видами спорта.

Дети Гайваненко и Кипермана

Сейчас модель и олигарх воспитывают троих совместных детей – сыновей Моисея-Льва и Бенджамина и дочь Симону.

Алена Киперман с детьми
Алена Киперман с детьми

Молодая мама часто делится снимками своих детей в своем профиле в Instagram.

Бывший муж Веры Брежневой с женой и детьми
Бывший муж Веры Брежневой с женой и детьми

Кроме того, Алена поддерживает отношения с детьми Михаила от предыдущих браков. Например, часто делится фотографиями с дочерью Брежневой и Кипермана – Сарой.

Алена и Сара, дочь Брежневой и Кипермана
Алена и Сара, дочь Брежневой и Кипермана

Судя по фото, отношения между падчерицей и мачехой сложились очень удачно.

Алена и Сара, дочь Брежневой и Кипермана
Алена и Сара, дочь Брежневой и Кипермана

Кроме того, молодая супруга олигарха в хороших отношения с его дочерями от первого брака. Уже взрослые дочери состоятельного бизнесмена также появляются на фото вместе с мачехой.

Алена с дочерью Кипермана – Сашей
Алена с дочерью Кипермана – Сашей

Сходство с Верой Брежневой

Поклонники не раз замечали, что нынешняя супруга бизнесмена уж больно похожа на его экс-возлюбленную Веру Брежневу.

Вера Брежнева и Алена Киперман
Вера Брежнева и Алена Киперман

Если присмотреться, действительно можно заметить сходство между двумя девушками. Кроме того, что и Вера, и Алена блондинки у них есть схожие черты лица. А иногда обе примеряют похожие образы.

Брежнева и Киперман очень похожи
Брежнева и Киперман очень похожи

На некоторых фото можно легко запутаться, где Вера, а где Алена.

Поклонники путают Брежневу и Киперман
Поклонники путают Брежневу и Киперман

Ранее Вера Брежнева решила вспомнить зажигательные 2000-е, когда она выступала в группе "ВИА Гра" и записала ремейк песни "Не надо"

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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