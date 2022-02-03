Віра Брежнєва: як виглядає і чим займається 29-річна дружина Михайла Кіпермана

Колишній чоловік Віри Брежнєвої Михайло Кіперман майже 8 років одружений з моделлю Оленою Гайваненко, яка молодша за свого обранця майже в половину

Як живе молода дружина екс-дружина Віри Брежнєвої / Фото: Instagram

Віра Брежнєва, яка нещодавно відсвяткувала свій 40 день народження , та 29-річна дружина колишнього чоловіка співачки Альона Кіперман схожі, як дві краплі води.

Олена Гайваненко та 52-річний Михайло Кіперман одружилися у 2014 році, через два роки після розлучення олігарха з Вірою Брежнєвою.

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Хто така Олена Гайваненко-Кіперман?

Альона народилася та виросла в Одесі. Як повідомляє сама модель, вона має єврейське коріння і за національністю вона єврейка.

Олена Гайваненко-Кіперман

З 18 років дівчина займалася модлінгом у різних країнах Європи та Азії. Окрім модельної кар'єри Альона також займається дизайном. У 2020 році Кіперман започаткувала свій ювелірний бренд Nomis.

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Ювелірний бренд Олени Кіперман

Ходять чутки, що Кіперман познайомився зі своєю майбутньою дружиною ще до того, як оголосив про розлучення з Брежнєвою. Після нетривалих стосунків пара вирішила зв'язати себе узами шлюбу.

Михайло та Олена Кіперман / Фото: Instagram

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Наразі дружина нафтового бізнесмена веде дуже активний спосіб життя. 29-річна модель займається вейксерфом та іншими видами спорту.

Діти Гайваненка та Кіпермана

Наразі модель та олігарх виховують трьох спільних дітей – синів Мойсея-Льва та Бенджаміна та доньку Симону.

Альона Кіперман із дітьми

Молода мама часто ділиться знімками своїх дітей у своєму профілі у Instagram.

Колишній чоловік Віри Брежнєвої з дружиною та дітьми

Окрім того, Альона підтримує стосунки з дітьми Михайла від попередніх шлюбів. Наприклад, часто ділиться фотографіями з донькою Брежнєвою та Кіпермана – Сарою.

Альона та Сара, дочка Брежнєвої та Кіпермана

Судячи з фото, відносини між падчеркою та мачухою склалися дуже вдало.

Альона та Сара, дочка Брежнєвої та Кіпермана

Крім того, молода дружина олігарха у добрих стосунки з його доньками від першого шлюбу. Вже дорослі дочки заможного бізнесмена також з'являються на фото разом із мачухою.

Альона з дочкою Кіпермана – Сашком

Подібність із Вірою Брежнєвою

Шанувальники не раз помічали, що нинішня дружина бізнесмена аж надто схожа на його екс-кохану Віру Брежнєву.

Віра Брежнєва та Олена Кіперман

Якщо придивитися, справді можна помітити схожість між двома дівчатами. Крім того, що і Віра, і Альона блондинки у них схожі риси обличчя. А іноді обидві приміряють схожі образи.

Брежнєва та Кіперман дуже схожі

На деяких фото можна легко заплутатися де Віра, а де Олена.

Шанувальники плутають Брежнєву та Кіперман

Раніше Віра Брежнєва вирішила згадати запальні 2000-ті, коли вона виступала у групі "ВІА Гра" і записала ремейк пісні "Не треба"