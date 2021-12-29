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Топ-три лучших локации для встречи Нового года от звезды сериала "Место под солнцем"

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
29 декабря, 15:44
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Все знают главное правило: что от того, как мы встретим Новый год, зависит то, как мы его проведем. Звезда сериала "Паника Вова" Алексей Комаровский назвал места, где лучше всего праздновать наступление 2022 года
Алексей Комаровский рассказал, где лучше всего отметить встречу нового года
Алексей Комаровский рассказал, где лучше всего отметить встречу нового года / Фото: instagram.com/aleks_komarovskii/

Трещат поленья в каминном зале, играет мелодичная музыка – настоящая романтика. Идеальное место для празднования – уютный домик в заснеженных горах. Именно так себе представляет встречу Нового 2022 года известный украинский актер Алексей Комаровский.

На третьем месте: красивая елка в центре твоего родного города, глинтвейн в руках, рядом близкий человек, любимые друзья и тысячи таких же веселых и радостных жителей. Это момент единения всех людей на Земле, это огромная положительная энергия масс. Танцы на морозе, селфи и сторисы. Ярко, многолюдно, карнавально.

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Новогодняя елка в вашем городе – одно из самых хороших мест для встречи нового года
Новогодняя елка в вашем городе – одно из самых хороших мест для встречи нового года / Фото: instagram.com/aleks_komarovskii/

Второе место – поближе к экватору. Например, Занзибар или Мальдивы. Океан, солнце, тропики, пляж, экзотика. Всегда хотел встретить Новый год на контрасте, без снега. Посмотреть, как встречают там, где снега и елок никогда не бывает. Интересно, какой у них Санта Клаус и какое дерево они наряжают? Следующий 2023-й год однозначно так и встречу.

Также Комаровский мечтает встретить новый год в теплых странах
Также Комаровский мечтает встретить новый год в теплых странах / Фото: instagram.com/aleks_komarovskii/

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Ну, и первое место в этом году – уютный теплый дом с камином в снежных горах, с новогодними блюдами и самыми близкими друзьями.

Уютный теплый дом с камином в снежных горах – самое лучшее место для главного зимнего праздника
Уютный теплый дом с камином в снежных горах – самое лучшее место для главного зимнего праздника / Фото: instagram.com/aleks_komarovskii/

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Что касается подарков близким, они по мнению Алексея, должны быть символические, но не обязательно дорогостоящие.

Больше люблю выбирать и дарить подарки. А вот упаковывать подарки – не моё. Поскольку я криворукий, обращаюсь к мастерам своего дела, как правило, такие очаровательные девушки с хорошим вкусом есть в торговых центрах. Но выбирать упаковку и дизайн люблю сам. Я уже который год прячу подарки под чужие елки, поскольку я давно не праздную новый год дома, – говорит актер.

Чтобы разнообразить ожидание Нового года и получить порцию праздничного настроения мы создали подборку рождественских фильмов.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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