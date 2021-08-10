Три горячих образа Миши Романовой, от которых глаз не отвести (фото)

Исполнительница знает, как обратить на себя внимание и умело использует это, подбирая концертные, праздничные и даже пляжные образы

ТОП-3 горячих образа от Миши Романовой / Фото: Instagram/misharomanova

Миша Романова как нельзя лучше подчеркивает достоинства своей фигуры и этому у нее можно поучиться. В Instagram певица недавно поделилась серией фото с прогулки на яхте, очаровав фолловеров своим луком в черном сдельном купальнике.

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Аутфит получился прямо таки классическим, благодаря белому пиджаку и красной помаде. Эстетика – как она есть.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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Свой день рождения Миша Романова праздновала в Ереване. После прогулки на яхте ее ждала вечеринка в ночном клубе. Для такого события именинница надела золотое мини с впечатляющим декольте.

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И третий, не менее, впечатляющий лук Маши, она продемонстрировала на музыкальном фестивале MRPL Fest, где появилась в блестящем боди и колготках в сетку.

Что известно о личной жизни Миши Романовой

Мише Романовой приписывают романтические отношения с Максом Барских. Певец появляется на каждом дне рождения сына Романовой, а их совместные фото выглядят как снимки настоящей семьи.

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Миша Романова с сыном Мартином, Максом Барских и его сестрой Оксаной / Фото: Instagram/misharomanova

Миша рассказывала в интервью, что с Максом Барских она давно находится в дружеских отношениях, а малышу Мартину исполнитель приходится крестным отцом.

В более ранних интервью певица признавалась, что родила Мартина от украинского режиссера. По ее словам, они с отцом ребенка расстались еще до рождения малыша и даже не пытались построить семью.

О звездных романах смотрите в сюжете:

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