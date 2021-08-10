Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Секс-скандал

МакSим написала пост

Мішина про самотність

Баста у Одесі

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Три гарячих образи Міши Романової, від яких очей не відвести (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
10 серпня, 09:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Виконавиця знає, як звернути на себе увагу, і вміло використовує це, підбираючи концертні, святкові і навіть пляжні образи
ТОП-3 гарячих образи від Міши Романової
ТОП-3 гарячих образи від Міши Романової / Фото: Instagram/misharomanova

Міша Романова якнайкраще підкреслює достоїнства своєї фігури і цього у неї можна повчитися. В Instagram співачка нещодавно поділилася серією фото з прогулянки на яхті, зачарувавши фоловерів своїм луком в чорному суцільному купальнику.

Реклама

Аутфіт вийшов прямо таки класичним, завдяки білому піджаку і червоній помаді. Естетика – як вона є.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Реклама

Свій день народження Міша Романова святкувала в Єревані. Після прогулянки на яхті на неї чекала вечірка в нічному клубі. Для такої події іменинниця одягла золоте міні з вражаючим декольте.

Реклама

І третій, не менш вражаючий лук Міші, вона продемонструвала на музичному фестивалі MRPL Fest, де з'явилася в блискучому боді і колготках у сітку.

Що відомо про особисте життя Міши Романової

Міші Романовій приписують романтичні стосунки з Максом Барських. Співак з'являється на кожному дні народження сина Романової, а їхні спільні фото виглядають як знімки справжньої сім'ї.

Реклама

Міша Романова із сином Мартіном, Максом Барських і його сестрою Оксаною
Міша Романова із сином Мартіном, Максом Барських і його сестрою Оксаною / Фото: Instagram/misharomanova

Миша розповідала в інтерв'ю, що з Максом Барських вона давно знаходиться у дружніх стосунках, а малюкові Мартіну виконавець доводиться хрещеним батьком.

У більш ранніх інтерв'ю співачка зізнавалася, що народила Мартіна від українського режисера. За її словами, вони з батьком дитини розлучилися ще до народження малюка і навіть не намагалися побудувати сім'ю.

Про зіркові романи дивіться в сюжеті:

Ще новини по темі:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Грета Тунберг на обкладинці Vogue
Всі обговорюють
Баста дав уже другий за це літо концерт в Одесі
Бути в курсі
Цитата дня

Щось у мене помутніло в голові і 7 серпня 1998 року я пішла з цим хлопцем на побачення. Міцно шкодувала пару раз. Але в основному, раділа. Діти дуже класні. І, знаєте, що дивно, хлопець, за підсумком, став дуже класним

Ольга Горбачова артистка, ментор
Чому Горбачова так сказала про Нікітіна?
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня/18:00
5 концертів серпня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти