Три гарячих образи Міши Романової, від яких очей не відвести (фото)

Виконавиця знає, як звернути на себе увагу, і вміло використовує це, підбираючи концертні, святкові і навіть пляжні образи

ТОП-3 гарячих образи від Міши Романової / Фото: Instagram/misharomanova

Міша Романова якнайкраще підкреслює достоїнства своєї фігури і цього у неї можна повчитися. В Instagram співачка нещодавно поділилася серією фото з прогулянки на яхті, зачарувавши фоловерів своїм луком в чорному суцільному купальнику.

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Аутфіт вийшов прямо таки класичним, завдяки білому піджаку і червоній помаді. Естетика – як вона є.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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Свій день народження Міша Романова святкувала в Єревані. Після прогулянки на яхті на неї чекала вечірка в нічному клубі. Для такої події іменинниця одягла золоте міні з вражаючим декольте.

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І третій, не менш вражаючий лук Міші, вона продемонструвала на музичному фестивалі MRPL Fest, де з'явилася в блискучому боді і колготках у сітку.

Що відомо про особисте життя Міши Романової

Міші Романовій приписують романтичні стосунки з Максом Барських. Співак з'являється на кожному дні народження сина Романової, а їхні спільні фото виглядають як знімки справжньої сім'ї.

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Міша Романова із сином Мартіном, Максом Барських і його сестрою Оксаною / Фото: Instagram/misharomanova

Миша розповідала в інтерв'ю, що з Максом Барських вона давно знаходиться у дружніх стосунках, а малюкові Мартіну виконавець доводиться хрещеним батьком.

У більш ранніх інтерв'ю співачка зізнавалася, що народила Мартіна від українського режисера. За її словами, вони з батьком дитини розлучилися ще до народження малюка і навіть не намагалися побудувати сім'ю.

Про зіркові романи дивіться в сюжеті:

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