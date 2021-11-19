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У репера Київстонера з'явився у житті новий сенс: він уперше став батьком

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
19 листопада, 23:07
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2020 року стало відомо, що блогер розлучився зі своєю дівчиною, піар-менеджером Лілією Багіровою
Київстонер поділився чорно-білим знімком. Колаж "Сьогодні".
Київстонер поділився чорно-білим знімком. Колаж "Сьогодні".

Сьогодні, 19 листопада, український репер та блогер Київстонер уперше став батьком.

Про радісну подію музикант написав на сторінці у своєму в Інстаграм.

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Подробиці

Київстонер поділився чорно-білим знімком, де за мізинець репера тримає немовля.

"Ти найсильніша і найнеймовірніша жінка на землі. Дякую тобі за те, що поряд. Дякую тобі за сенс жити більше", – написав музикант.

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У 2020 році стало відомо, що блогер розлучився зі своєю дівчиною, піар-менеджером Лілією Багіровою. Пара часто з'являлася на публіці, була у стосунках кілька років, і Київстонер зробив дівчині пропозицію у 2019 році. Пізніше піар-менеджер розповіла, що хлопець їй зраджував.

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Ксения Тесленко
Ксения Тесленко Редакторка

Закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, філологічний факультет. Працювала редакторкою у науковому виданні, головним редактором газети у Київській області "Козинська громада". Хобі - спорт, здоровий і активний спосіб життя.

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