У репера Київстонера з'явився у житті новий сенс: він уперше став батьком

2020 року стало відомо, що блогер розлучився зі своєю дівчиною, піар-менеджером Лілією Багіровою

Київстонер поділився чорно-білим знімком. Колаж "Сьогодні".

Сьогодні, 19 листопада, український репер та блогер Київстонер уперше став батьком.

Про радісну подію музикант написав на сторінці у своєму в Інстаграм.

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Подробиці

Київстонер поділився чорно-білим знімком, де за мізинець репера тримає немовля.

"Ти найсильніша і найнеймовірніша жінка на землі. Дякую тобі за те, що поряд. Дякую тобі за сенс жити більше", – написав музикант.

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У 2020 році стало відомо, що блогер розлучився зі своєю дівчиною, піар-менеджером Лілією Багіровою. Пара часто з'являлася на публіці, була у стосунках кілька років, і Київстонер зробив дівчині пропозицію у 2019 році. Пізніше піар-менеджер розповіла, що хлопець їй зраджував.

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