У TAYANNA новый роман. Но бойфренда певица пока скрывает (фото)

Сперва TAYANNA показала в сторис фото рук – своей и мужчины. Вероятно, это Александр, с которым она познакомилась в соцсети (об этом артистка упоминала в начале лета).
В подписи к снимке певица написала, что у нее есть пара секретов, которые она еще никому не рассказывала.
На втором снимке TAYANNA прижимается к мужчине с бородой, но лица его не показывает.
Это результат моей работы над собой, в первую очередь, – подписала фото Таянна.
Вероятно, личная жизнь исполнительницы наладилась и она встретила любовь. Надеемся, в скором времени TAYANNA расскажет о своем избраннике и покажет его публике.
Что известно о личной жизни TAYANNA
По словам Таянны, с новым бойфрендом она познакомилась в Instagram. Артистка не признается, как долго они вместе, но весной пара успела слетать в совместное путешествие.
Татьяна Решетняк уже познакомила Александра с сыном Даниэлем.
У TAYANNA была романтическая связь с женатым продюсером Дмитрием Климашенко.
Это была первая любовь, очень сильная. Я знала, что это плохо, что так нельзя. Мне было очень тяжело, но я ничего не могла сделать со своей любовью, – рассказывала Таянна в интервью.
После у певицы был роман с продюсером Егором Глебом, от которого она родила сына. Для TAYANNA эти отношения были далеко не сказочными – мужчина поднимал на нее руку.
В прошлом году Егор часто появлялся на фото с Ани Лорак, им приписывали роман. Тогда TAYANNA рассказала всю правду о мужчине, с которым рассталась в 2014-м.
Смотрите откровенное интервью TAYANNA:
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