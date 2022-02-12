Участнику Нацотбора Barleben жюри аплодировало стоя, а Кароль даже заплакала

Смотрите самое трогательное и эмоциональное выступление в финале Нацотбора на "Евровидение-2022"

Участник Нацотбора Barleben довел Тину Кароль до слез / Фото: YouTube

Александр Барлебен, он же Barleben, выбрал для Нацотбора песню Hear My Words. В этот вечер он выступал под номером четыре.

Кстати, сайт "Сегодня" ведет текстовую трансляцию финала Национального отбора. Не пропустите все самое интересное.

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Hear My Words — это месседж, который должен быть услышан именно сейчас. Он о том, что во времена страха и ненависти, агрессии и напряжения нам необходимо вспомнить о любви, и, хоть на время, наполнить ею свое сердце, – рассказал о своем треке Александр.

Смотрите выступление Barleben в финале Нацотбора на Евровидение-2022:

Чувственное исполнение заставило тройку жюри аплодировать Barleben стоя, а Тина Кароль даже пустила слезу. Певица назвала выступление Александра очень достойным.

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Я вообще не думал о том, что жюри будет аплодировать стоя, это было неожиданно! В такие моменты мне становится немного неловко и я не знаю, как себя вести. Мне было невероятно приятно, – прокомментировал "Сегодня" Barleben.

К слову, Александр Барлебен – капитан СБУ, ветеран АТО, а еще он был волонтером в зоне ООС. Музыкой артист занимается три года. Он успел принять участие в шоу "Х-фактор" и "Голос країни".