Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Телеканал «Наш» закрыт ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💥 Расстрел на "Южмаше"
Поиск на segodnya.ua

Paparazzi

У Серова ребенок

Звезда Евровидения

Кейт на ТВ

Правда о Нацотборе

Признания Мурика
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Участнику Нацотбора Barleben жюри аплодировало стоя, а Кароль даже заплакала

Эксклюзив
Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 февраля, 20:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Смотрите самое трогательное и эмоциональное выступление в финале Нацотбора на "Евровидение-2022"
Участник Нацотбора Barleben довел Тину Кароль до слез
Участник Нацотбора Barleben довел Тину Кароль до слез / Фото: YouTube

Александр Барлебен, он же Barleben, выбрал для Нацотбора песню Hear My Words. В этот вечер он выступал под номером четыре.

Кстати, сайт "Сегодня" ведет текстовую трансляцию финала Национального отбора. Не пропустите все самое интересное.

Реклама

Hear My Words — это месседж, который должен быть услышан именно сейчас. Он о том, что во времена страха и ненависти, агрессии и напряжения нам необходимо вспомнить о любви, и, хоть на время, наполнить ею свое сердце, – рассказал о своем треке Александр.

Смотрите выступление Barleben в финале Нацотбора на Евровидение-2022:

Чувственное исполнение заставило тройку жюри аплодировать Barleben стоя, а Тина Кароль даже пустила слезу. Певица назвала выступление Александра очень достойным.

Реклама

Я вообще не думал о том, что жюри будет аплодировать стоя, это было неожиданно! В такие моменты мне становится немного неловко и я не знаю, как себя вести. Мне было невероятно приятно, – прокомментировал "Сегодня" Barleben.

К слову, Александр Барлебен – капитан СБУ, ветеран АТО, а еще он был волонтером в зоне ООС. Музыкой артист занимается три года. Он успел принять участие в шоу "Х-фактор" и "Голос країни".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
12 февраля. Николай Гоголь. Ровно 170 лет знаменитый писатель совершил непоправимую ошибку: случайно или умышленно сжег рукопись второго тома своего произведения “Мёртвые души”...
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять