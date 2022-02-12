Учаснику Нацвідбору Barleben журі аплодувало стоячи, а Кароль навіть заплакала

Дивіться найзворушливіший та найемоційніший виступ у фіналі Нацвідбору на "Євробачення-2022"

Учасник Нацвідбору Barleben довів Тіну Кароль до сліз / Фото: YouTube

Олександр Барлебен, він також Barleben, вибрав для Нацвідбору пісню Hear My Words. Цього вечора він виступав під номером чотири.

До речі, сайт "Сьогодні" веде текстову трансляцію фіналу Національного добору. Не пропустіть все найцікавіше.

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Hear My Words – це меседж, який має бути почутий саме зараз. Він про те, що в часи страху та ненависті, агресії та напруги нам необхідно згадати про кохання, і, хоч на якийсь час, наповнити нею своє серце, – розповів про свій трек Олександр.

Дивіться виступ Barleben у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2022:

Чуттєве виконання змусило трійку журі аплодувати Barleben стоячи, а Тіна Кароль навіть пустила сльозу. Співачка назвала виступ Олександра дуже гідним.

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Я взагалі не думав про те, що журі аплодуватиме стоячи, це було несподівано! У такі моменти мені стає трохи ніяково і я не знаю, як поводитися. Мені було неймовірно приємно, – прокоментував "Сьогодні" Barleben.

Олександр Барлебен – капітан СБУ, ветеран АТО, а ще він був волонтером у зоні ООС. Музикою артист займається три роки. Він встиг взяти участь у шоу "Х-фактор" та "Голос країни".