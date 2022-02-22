Украинская группа SunSay планирует концерты в России накануне 9 мая

В такое сложное для Украины время украинские музыканты решили не отказываться от концертов в Российской Федерации и анонсировали несколько выступлений

Группа Sunsay собирается с концертами в РФ / Фото: instagram.com/sunsay_official

Создатель группы SunSay и экс-участник дуэта 5'nizza Андрей Запорожец решил отправиться с концертами в Российскую Федерацию, несмотря на обострение в стране и угрозу военного конфликта с Украиной.

О том, что музыканты собираются проехаться с гастрольным туром по России стало известно из анонсов концертов на российских ресурсах.

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Скриншот – myrockshows.com

Гастрольный тур украинской группы запланирован накануне 9 мая, Дня победы в России, и должен состояться в клубах Санкт-Петербурга и Москвы.

Билеты на выступление группы уже появились в продаже на сайтах российских дистрибьюторов. Посетить концерт группы SunSay россияне могут по цене от 1300 рублей (примерно 475 гривен) до 4500 рублей (примерно 1650 гривен).

Скриншот – modernrock.ru

Сам же Андрей Запорожец и другие участники коллектива пока никак не комментировали запланированные концерты в социальных сетях и не давали никаких подтверждений или опровержений насчет их проведения.

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Это уже не первый раз, когда музыканты выступают в РФ. Так летом 2021 года группа также проехалась с выступлениями по городам России.

Напомним, что Андрей Запорожец создал коллектив SunSay во время паузы в творчестве дуэта 5’Nizza с Сергеем Бабкиным. Зимой 2016 года группа приняла участие в Нацотборе на Евровидение, но была дисквалифицирована за нарушение условий конкурса.

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В это же время многие украинские знаменитости отреагировали на обострение украино-российского конфликта и высказались по поводу заявлений президента РФ Владимира Путина.