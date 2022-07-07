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В доме Евгении Гапчинской побывали оккупанты. За кого молится художница?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 июля, 21:23
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Мастерица впервые заговорила в социальных сетях о личной жизни. Евгения рассказала, как путинские солдаты жили в ее доме и где сейчас любимый муж
Евгения Гапчинская рассказала о разрушенном оккупантами доме
Евгения Гапчинская рассказала о разрушенном оккупантами доме / Фото: Коллаж: Сегодня

За период войны тысячи украинцев остались без дома. Пострадала от "освободителей" и недвижимость знаменитостей.

О том, что случилось с ее домом рассказала известная художница Евгения Гапчинская. В нем тоже побывали российские солдаты.

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Мой дом находится в Макаровском районе, возле Киева. Дом был оккупирован россиянами, он побит и разграблен, – рассказала художница.

Скриншот – facebook.com/gapchinska

Этот пост стал первой публикацией, в которой Гапчинская решилась рассказать подробности о своей личной жизни.

Никогда о себе ничего не писала раньше. Для всех, кого интересует, где я и как сейчас живу. Мне скоро 48 лет. У меня взрослая дочь и 4-летний сын. Мой муж в ВСУ с 24 февраля, – рассказала художница.

Также Гапчинская добавила, что уже вернулась в Киев и продолжает работать над новыми проектами.

Сейчас я в Киеве. Отплакала, отрезала волосы. Берегу сына, молюсь за мужа. Благодарю Бога, что жива, – поделилась Евгения.

Свою боль украинская мастерица выразила в новой картине. На полотне маленькая девочка окружена разъяренными тиграми с открытыми пастями. Внизу на картине изображена символическая подпись: "Я бесстрашная!".

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Картина Евгении Гапчинской / Фото: facebook.com/gapchinska
Картина Евгении Гапчинской / Фото: facebook.com/gapchinska

Ранее шеф-редактор "Орла и решки" показала разрушенное орками жилье.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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