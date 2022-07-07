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У будинку Євгенії Гапчинської побували окупанти. За кого молиться художниця?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 липня, 21:23
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Майстриня вперше заговорила у соціальних мережах про особисте життя. Євгенія розповіла, як путінські солдати жили в її будинку і де зараз коханий чоловік
Євгенія Гапчинська розповіла про зруйнований окупантами будинок
Євгенія Гапчинська розповіла про зруйнований окупантами будинок / Фото: Колаж: Сьогодні

За період війни тисячі українців залишилися без дому. Постраждала від "визволителів" і нерухомість знаменитостей.

Про те, що трапилося з її домом, розповіла відома художниця Євгенія Гапчинська. У ньому також побували російські солдати.

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Мій дім знаходиться у Макарівському районі, біля Києва. Дім був окупований росіянами, він побитий і розграбований, – розповіла художниця.

Скріншот – facebook.com/gapchinska

Цей пост став першою публікацією, в якому Гапчинська наважилася розповісти подробиці свого особистого життя.

Ніколи про себе нічого не писала раніше. Для всіх, кого цікавить, де я і як я зараз живу. Мені скоро 48 років. Маю дорослу доньку і 4-річного сина. Мій чоловік у ЗСУ з 24 лютого, – розповіла художниця.

Також Гапчинська додала, що вже повернулася до Києва та продовжує працювати над новими проєктами.

Зараз я у Києві. Відплакала, відрізала волосся. Бережу сина, молюся за чоловіка. Дякую Богу, що жива, – поділилася Євгенія.

Свій біль українська майстриня висловила у новій картині. На полотні маленька дівчинка оточена розлюченими тиграми з відкритими пащами. Внизу на картині зображено символічний підпис: "Я безстрашна!".

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Картина Євгенії Гапчинської/ Фото: facebook.com/gapchinska
Картина Євгенії Гапчинської/ Фото: facebook.com/gapchinska

Раніше шеф-редактор "Орла та решки" показала зруйноване орками житло.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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