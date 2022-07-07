У будинку Євгенії Гапчинської побували окупанти. За кого молиться художниця?

За період війни тисячі українців залишилися без дому. Постраждала від "визволителів" і нерухомість знаменитостей.
Про те, що трапилося з її домом, розповіла відома художниця Євгенія Гапчинська. У ньому також побували російські солдати.
Мій дім знаходиться у Макарівському районі, біля Києва. Дім був окупований росіянами, він побитий і розграбований, – розповіла художниця.
Цей пост став першою публікацією, в якому Гапчинська наважилася розповісти подробиці свого особистого життя.
Ніколи про себе нічого не писала раніше. Для всіх, кого цікавить, де я і як я зараз живу. Мені скоро 48 років. Маю дорослу доньку і 4-річного сина. Мій чоловік у ЗСУ з 24 лютого, – розповіла художниця.
Також Гапчинська додала, що вже повернулася до Києва та продовжує працювати над новими проєктами.
Зараз я у Києві. Відплакала, відрізала волосся. Бережу сина, молюся за чоловіка. Дякую Богу, що жива, – поділилася Євгенія.
Свій біль українська майстриня висловила у новій картині. На полотні маленька дівчинка оточена розлюченими тиграми з відкритими пащами. Внизу на картині зображено символічний підпис: "Я безстрашна!".
Раніше шеф-редактор "Орла та решки" показала зруйноване орками житло.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"