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Вечірка з путінолюбами: Таїсія Повалій в компанії Газманова та Кіркорова відвідала модний показ (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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27 червня, 14:00
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Поки в неділю, 26 червня, окупанти завдавали ракетних ударів по Україні, Таїсія Повалій розважалась з зірками-рашистами у Москві
Таїсія Повалій відвідала світський захід на Росії
Таїсія Повалій відвідала світський захід на Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська артистка Таїсія Повалій продовжує вдавати ніби нічого не відбувається та заробляти гроші у країні-агресорці, яка щодня обстрілює Батьківщину та вбиває мирних людей, у тому числі дітей. Раніше співачка виступала на сцені Кремля зі Стасом Михайловим. А на 9 травня в ефірі росТБ заспівала українську "Пісню про рушник".

Вже п'ять місяців українці борються за свою незалежність та правду, а Повалій так і жодного разу не озвучила свою позицію.

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І коли 26 червня українці вчергове переживали масовий ракетний обстріл загарбників, Таїсія Повалій проводила час на світському заході у столиці РФ.

Щаслива Повалій в Москві
Щаслива Повалій в Москві

Співачка відвідала показ близького друга Пугачової, дизайнера Валентина Юдашкіна в рамках московського тижня моди.

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Також на заході було чимало зіркових пропагандистів. Зокрема, Валерія, Дмитро Дюжев та Олег Газманов, біля якого якраз і сиділа Повалій.

Таїсія Повалій сіла біля Газманова та його дружини
Таїсія Повалій сіла біля Газманова та його дружини / Фото: Комсомольська правда

Звісно ж, яке свято моди без Філіпа Кіркорова та Сергія Звєрєва – вони також були на заході, повідомляє "КП".

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Філіп Кіркоров все активніше займається блогінгом, бо гроші ж треба десь брати
Філіп Кіркоров все активніше займається блогінгом, бо гроші ж треба десь брати

Сергій Звєрев як завжди епатує
Сергій Звєрев як завжди епатує / Фото: Комсомольська правда

У коментарі росЗМІ Таїсія Повалій розказала, що в неї є багато концертних та звичайних суконь від Валентина Юдашкіна, у яких їй хочеться "літати, кохати та бути коханою". Тож вона не могла пропустити показ його нової колекції.

Артистка також розповіла, що "у неї дуже багато планів на літо". А ще, вона дуже скучила за світським життям...

Повалій вийшла в люди
Повалій вийшла в люди

Я дуже скучила за такими красивими і статусними заходами, за виходами у світ, за колегами. Кортить подивитися і прем'єри в театрах, і на виставках побувати – тобто на це літо планів багато, – подіилалсь співачка.

Зазначимо, до нападу РФ Таїсія Повалій з родиною мешкала у будинку неподалік Києва. Ймовірно, саме там 24 лютого перебували мама, невістка та маленький онук співачки. Сама ж артистка з сином працювали у Москві. Однак зараз Денис Повалій перебуває у Іспанії, звідки шукає роботу у Києві та натякає на розпад РФ.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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