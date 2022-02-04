Виталий Козловский удивил сменой имиджа в новом клипе (видео)

Украинский певец Виталий Козловский представил чувственную танцевальную песню "Мовою серця"

Виталий Козловский ради съемок в клипе сменил имидж / Фото: пресс-служба

По словам артиста, в новой песни он решил рассказать о своей личной жизни и особенном опыте.

Многие считают, что я скрываю свою жизнь: не провожу съемок дома, не показываю, с кем живу, как живу, не делаю из своей жизни реалити-шоу в социальных сетях, не рассказываю подробностей. На самом деле я рассказываю все. Через свои песни. "Мовою серця" – обо всем, что происходи в моей жизни

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Авторами композиции выступили Ольга Светличная, Егор Головин и Виталий Козловский. Режиссером клипа стал Ярослав Коротков.

Стоит отметить ради нового видео артист решился на кардинальные перемены во внешности.

Это единственный клип в моем творчестве, где я полностью без бороды. Побрил ее именно ради этих съемок, но очень быстро повел себя к привычному образу, потому что некоторые люди меня даже не узнавали. Друзья шутили, что я снова стал 16-летним. Не знаю, решусь ли я еще на такие изменения, поэтому таким меня пока можно увидеть только в новом клипе.

Ранее Виталий Козловский прокомментировал скандальное выступление на День победы в России.