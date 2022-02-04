Віталій Козловський здивував зміною іміджу у новому кліпі (відео)

Український співак Віталій Козловський представив чуттєву танцювальну пісню "Мовою серця"

Віталій Козловський заради зйомок у кліпі змінив імідж / Фото: прес-служба

За словами артиста, у новій пісні він вирішив розповісти про своє особисте життя та особливий досвід.

Багато хто вважає, що я приховую своє життя: не проводжу зйомок удома, не показую, з ким живу, як живу, не роблю зі свого життя реаліті-шоу в соціальних мережах, не розповідаю подробиць. Насправді, я розповідаю все. Через свої пісні. "Мовою серця" – про все, що відбувалося у моєму житті

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Авторами композиції виступили Ольга Світлична, Єгор Головін та Віталій Козловський. Режисером кліпу став Ярослав Коротков.

Варто зазначити заради нового відео артист наважився на кардинальні зміни на вигляд.

Це єдиний кліп у моїй творчості, де я повністю без бороди . Поголив її саме заради цих зйомок, але дуже швидко повернувся до звичного образу, тому що деякі люди мене навіть не впізнали. Друзі жартували, що знову став 16-річним. Не знаю, чи наважуся я ще на такі зміни, тому таким мене поки що можна побачити тільки в новому кліпі.

Раніше Віталій Козловський прокоментував скандальний виступ на День перемоги у Росії.