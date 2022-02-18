Влад Яма, ALYOSHA и другие звезды соберутся в Буковеле, чтобы установить новый рекорд Украины

С 28 февраля по 2 марта в популярном горнолыжном курорте, где недавно отдыхал Виктор Павлик с семьей, будет продолжаться Bukovel blogger's party – самое большое тематическое событие для блогеров.
Среди гостей громкой тусовки: Николай Серга, Даниэль Салем, ALYOSHA, Татьяна Савицкая, Богдан Юсупчук, Илона Чернобай, Валерия Юрченко, Ира Кудашова, Ирка Пистрюга, Дима Варварук, Вероника Чучун, Богдан Осадчук, Z'AHAR, Алина Лобода Пуенко, Игорь Осецимский и другие.
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В комментарии "Сегодня" со-организатор мероприятия и блогер Татьяна Савицкая рассказала, что подготовка к Bukovel blogger's party продолжалась с осени.
На подготовку уходит очень много времени, работаешь вне графика и без выходных. Чем ближе мероприятие, тем больше нагрузка на подготовку. Сейчас мы уже на финишной прямой и через несколько дней будем встречать несколько десятков блогеров, артистов и телеведущих, журналистов на нашем событии Bukovel blogger's party, – делится с нами Савицкая.
Известно, что на мероприятии блогеры со звездами будут устанавливать новый рекорд Украины. Татьяна говорит, что возникла такая идея после того, как узнали, что многие фолловеры никогда не были в Карпатах.
И благодаря рекорду и нашему мероприятию блогеров мы хотим привлечь больше внимания среди людей к Карпатам и в прессе к нашему событию, которое войдет в историю современной Украины. Также я хотела больше привлечь внимание к колориту нашей страны. В Буковеле больше всего проявляется культура и традиции Украины, – делится блогер.
Звездными хореографами мероприятия будут Влад Яма и Илона Гвоздева – они поставят танец для блогеров.
Затем, как добавила Савицкая, все члены мероприятия поднимутся на гору и станцуют этот танец там. Все будут снимать с квадрокоптера. А рекорд будет фиксировать представитель книги Рекордов Украины.
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