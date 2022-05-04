Владимир Дантес рассказал о разрушенном оккупантами Харькове: будто мое детство бомбят

Певец Владимир Дантес рассказал, как переживает то, что случилось с его родным городом Харьковом после вторжения российских оккупантов

Владимир Дантес плакал, когда узнал о бомбежке Харькова / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Певец Владимир Дантес, который совсем недавно презентовал свою первую песню на украинском языке, родился и вырос в городе Харькове. Сегодня город безжалостно обстреливают российские оккупанты.

Музыкант признается, что для него это стало личной трагедией, ведь с Харьковом у него связаны самые теплые и родные воспоминания. Об этом он рассказал в программе "Сніданок з 1+1".

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Мне очень грустно... честно, "грустно" это совсем мягкое слово… Это будто мое детство бомбят, Я никогда не думал, что я буду рыдать из-за какого-то. И мне кажется, я навсегда запомню 1 марта, это день, когда попали в Площадь Свободы. Я просто рыдал, потому что я вырос в центре города. Там, где сейчас домов нет. Это дома моих одноклассников, моих родственников, среди них, к счастью, нет пострадавших, – поделился Дантес.

Владимир рассказал, что сейчас его мама находится в Киеве, а многие друзья разъехались по всему миру, хотя в Харькове все равно остается много знакомых и одноклассников.

Певец заявил, что после окончания войны будет готов приезжать в родной город для того, чтобы восстанавливать его.

Я так люблю Харьков! Уже жду момент победы, у меня уже в голове есть планы: я хочу 2 недели в месяц посвящать тому, чтобы ездить в Харьков и восстанавливать город, – сказал артист.

Ранее Владимир Дантес отдал свой автомобильTesla волонтерам.