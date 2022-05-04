Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетные обстрелы ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Развод Ступки

Насте - 35!

Рианна родила?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Владимир Дантес рассказал о разрушенном оккупантами Харькове: будто мое детство бомбят

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 мая, 23:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певец Владимир Дантес рассказал, как переживает то, что случилось с его родным городом Харьковом после вторжения российских оккупантов
Владимир Дантес плакал, когда узнал о бомбежке Харькова
Владимир Дантес плакал, когда узнал о бомбежке Харькова / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Певец Владимир Дантес, который совсем недавно презентовал свою первую песню на украинском языке, родился и вырос в городе Харькове. Сегодня город безжалостно обстреливают российские оккупанты.

Музыкант признается, что для него это стало личной трагедией, ведь с Харьковом у него связаны самые теплые и родные воспоминания. Об этом он рассказал в программе "Сніданок з 1+1".

Реклама

Мне очень грустно... честно, "грустно" это совсем мягкое слово… Это будто мое детство бомбят, Я никогда не думал, что я буду рыдать из-за какого-то. И мне кажется, я навсегда запомню 1 марта, это день, когда попали в Площадь Свободы. Я просто рыдал, потому что я вырос в центре города. Там, где сейчас домов нет. Это дома моих одноклассников, моих родственников, среди них, к счастью, нет пострадавших, – поделился Дантес.

Владимир рассказал, что сейчас его мама находится в Киеве, а многие друзья разъехались по всему миру, хотя в Харькове все равно остается много знакомых и одноклассников.

Певец заявил, что после окончания войны будет готов приезжать в родной город для того, чтобы восстанавливать его.

Я так люблю Харьков! Уже жду момент победы, у меня уже в голове есть планы: я хочу 2 недели в месяц посвящать тому, чтобы ездить в Харьков и восстанавливать город, – сказал артист.

Ранее Владимир Дантес отдал свой автомобильTesla волонтерам.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
После визита Украины
Анджелина Джоли

«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять