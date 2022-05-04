Володимир Дантес розповів про зруйнований окупантами Харків: ніби моє дитинство бомбять

Співак Володимир Дантес розповів, як переживає те, що трапилося з його рідним містом Харковом, після вторгнення російських окупантів.

Володимир Дантес плакав, коли дізнався про бомбардування Харкова / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Співак Володимир Дантес, який зовсім недавно презентував свою першу пісню українською мовою, народився та виріс у місті Харкові. Сьогодні місто безжально обстрілюють російські окупанти.

Музикант зізнається, що для нього це стало особистою трагедією, адже з Харковом у нього пов'язані найтепліші та найрідніші спогади. Про це він розповів у програмі "Сніданок з 1+1".

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Мені дуже сумно... чесно, "сумно" це зовсім м'яке слово... Це ніби моє дитинство бомбять, Я ніколи не думав, що я ридатиму через якогось. І мені здається, я назавжди запам'ятаю 1 березня, це день, коли потрапили до Майдану Свободи. Я просто ридав, бо я виріс у центрі міста. Там, де зараз будинків немає. Це будинки моїх однокласників, моїх родичів, серед них, на щастя, немає постраждалих, – поділився Дантес.

Володимир розповів, що зараз його мама знаходиться у Києві, а багато друзів роз'їхалися по всьому світу, хоча у Харкові все одно залишається багато знайомих та однокласників.

Співак заявив, що після закінчення війни буде готовий приїжджати до рідного міста для того, щоб відновлювати його.

Я так люблю Харків! Вже чекаю на момент перемоги, у мене вже в голові є плани: я хочу 2 тижні на місяць присвячувати тому, щоб їздити до Харкова та відновлювати місто, – сказав артист.

Раніше Володимир Дантес віддав свій автомобіль Tesla волонтерам.