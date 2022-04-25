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Развозит броники, детям – еду: Владимир Дантес отдал Tesla волонтерам

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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25 апреля, 16:33
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Популярный украинский артист Владимир Дантес в новом интервью рассказал, что сейчас активно помогает волонтерам и военным. Но предпочитает этим не хвастать. Недавно он, кстати, отдал свою машину волонтерам
Артист рассказал о благотворительной инициативе
Артист рассказал о благотворительной инициативе / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Пока наши читатели обсуждали новости о том, что Надя Дорофеева уже готова к новым отношениям, появились новости от ее бывшего возлюбленного – Владимира Дантеса, которые мы не можем игнорировать.

Недавно артист дал интервью Славе Демину для YouTube-шоу "Слава+". В беседе Дантес рассказал, что сейчас всеми силами старается помогать военным и волонтерам, хотя предпочитает такие инициативы не особо афишировать.

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Не говорю, но я себе записываю и фотографирую, если мне кто-то скажет, что я ничего не делаю. Мне почему-то не хочется кичиться тем, что я могу сделать.

Тем не менее, Демину удалось разговорить артиста. Оказалось, недавно Дантес отдал свою Tesla волонтерам.

Я свою Tesla отдал волонтерам. Она рассекает по Киеву, развозит броники, детям еду. Ну, кайф. А все остальное я не буду говорить, потому что не могу,

– признался музыкант.

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Согласитесь, крутая инициатива! Машина звезды послужит благородным целям.

Также не пропустите откровения Дантеса об отношениях с Дорофеевой после расставания.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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