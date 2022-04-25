Развозит броники, детям – еду: Владимир Дантес отдал Tesla волонтерам

Популярный украинский артист Владимир Дантес в новом интервью рассказал, что сейчас активно помогает волонтерам и военным. Но предпочитает этим не хвастать. Недавно он, кстати, отдал свою машину волонтерам

Артист рассказал о благотворительной инициативе / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Пока наши читатели обсуждали новости о том, что Надя Дорофеева уже готова к новым отношениям, появились новости от ее бывшего возлюбленного – Владимира Дантеса, которые мы не можем игнорировать.

Недавно артист дал интервью Славе Демину для YouTube-шоу "Слава+". В беседе Дантес рассказал, что сейчас всеми силами старается помогать военным и волонтерам, хотя предпочитает такие инициативы не особо афишировать.

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Не говорю, но я себе записываю и фотографирую, если мне кто-то скажет, что я ничего не делаю. Мне почему-то не хочется кичиться тем, что я могу сделать.

Тем не менее, Демину удалось разговорить артиста. Оказалось, недавно Дантес отдал свою Tesla волонтерам.

Я свою Tesla отдал волонтерам. Она рассекает по Киеву, развозит броники, детям еду. Ну, кайф. А все остальное я не буду говорить, потому что не могу,

– признался музыкант.

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Согласитесь, крутая инициатива! Машина звезды послужит благородным целям.

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