Владимир Горянский из прифронтового Мариуполя: "Сегодня вечером два спектакля, полные залы. Никакой паники"

Народный артист Украины отправился на гастроли в Мариуполь. Ближайший к линии разграничения в зоне Операции объединенных сил город как раз накануне дат так называемого "российского вторжения".

Владимир Горянский на гастролях в Мариуполе / Фото: пресс-служба

По мнению актера Владимира Горянского, город переживший в свое время обстрелы и вооруженные провокации сепаратистов, может служить примером для подражания в мужестве и спокойствии жителей.

Вот мы сейчас в центре города. Люди катаются на катке, играют дети, мамы с колясками гуляют. Все чинно и спокойно. Думаю, киевлянам, да, и жителям других городов нужно брать пример. Главный наш враг – страх и паника. Можно самому себя так напугать, что никакие вторжения уже не понадобятся,

- говорит артист.

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Владимир Горянский / Фото: пресс-служба

В планах актера и продюсера на ближайшие недели работа над финальным этапом съемок украинской комедии "Психи на свободе", дальше – премьера. И Горянский уверяет, что сегодня коронавирус намного больше способен тормозить творческие планы, нежели московская агрессия.

Лишь бы в наших головах не было вируса страха. Наш главный помощник – спокойствие,

- уверяет артист.

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В Мариуполь Горянский приехал к празднику Дня Святого Валентина и в этот день он и Олеся Жураковская сыграют в комедийном спектакле "Муж моей жены".

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