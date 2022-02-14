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СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Владимир Горянский из прифронтового Мариуполя: "Сегодня вечером два спектакля, полные залы. Никакой паники"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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14 февраля, 21:00
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Народный артист Украины отправился на гастроли в Мариуполь. Ближайший к линии разграничения в зоне Операции объединенных сил город как раз накануне дат так называемого "российского вторжения".
Владимир Горянский на гастролях в Мариуполе
Владимир Горянский на гастролях в Мариуполе / Фото: пресс-служба

По мнению актера Владимира Горянского, город переживший в свое время обстрелы и вооруженные провокации сепаратистов, может служить примером для подражания в мужестве и спокойствии жителей.

Вот мы сейчас в центре города. Люди катаются на катке, играют дети, мамы с колясками гуляют. Все чинно и спокойно. Думаю, киевлянам, да, и жителям других городов нужно брать пример. Главный наш враг – страх и паника. Можно самому себя так напугать, что никакие вторжения уже не понадобятся,

- говорит артист.

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Владимир Горянский
Владимир Горянский / Фото: пресс-служба

В планах актера и продюсера на ближайшие недели работа над финальным этапом съемок украинской комедии "Психи на свободе", дальше – премьера. И Горянский уверяет, что сегодня коронавирус намного больше способен тормозить творческие планы, нежели московская агрессия.

Лишь бы в наших головах не было вируса страха. Наш главный помощник – спокойствие,

- уверяет артист.

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В Мариуполь Горянский приехал к празднику Дня Святого Валентина и в этот день он и Олеся Жураковская сыграют в комедийном спектакле "Муж моей жены".

Также читайте советы звезд для тех, кто одинок на День Валентина.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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