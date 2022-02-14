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Володимир Горянський з прифронтового Маріуполя: "Сьогодні ввечері дві вистави, повні зали. Жодної паніки"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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14 лютого, 21:00
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Народний артист України вирушив на гастролі до Маріуполя. Найближче до лінії розмежування у зоні Операції об'єднаних сил місто якраз напередодні дат так званого "російського вторгнення".
Володимир Горянський на гастролях в Маріуполі
Володимир Горянський на гастролях в Маріуполі / Фото: пресслужба

На думку актора Володимира Горянського, місто пережило свого часу обстріли та озброєні провокації сепаратистів, може бути прикладом для наслідування в мужності та спокої жителів.

Ось ми зараз у центрі міста. Люди катаються на ковзанці, грають діти, мами з колясками гуляють. Все чинно і спокійно. Думаю, киянам, та й жителям інших міст треба брати приклад. Головний наш ворог – страх та паніка. Можна самому себе так налякати, що ніякі вторгнення вже не знадобляться,

– каже артист.

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Володимир Горянський
Володимир Горянський / Фото: пресслужба

У планах актора та продюсера на найближчі тижні робота над фінальним етапом зйомок української комедії "Психи на свободі", далі – прем'єра. І Горянський запевняє, що сьогодні коронавірус набагато більше здатний гальмувати творчі плани, аніж московська агресія.

Аби в наших головах не було вірусу страху. Наш головний помічник – спокій,

– запевняє артист.

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У Маріуполь Горянський приїхав до свята Дня Святого Валентина і цього дня він та Олеся Жураковська зіграють у комедійній виставі "Чоловік моєї дружини".

Також читайте поради зірок для тих, хто самотній на День Валентина.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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