Выкатывалась из горящего авто: известная телеведущая попала в ДТП (фото)

Лидия Таран сообщила о случившемся в своем Instagram. Телезвезда ехала в такси, которое врезалось в другой автомобиль

Телеведущая Лидия Таран попала в жуткое ДТП / Фото: instagram.com/lidiyataran

По словам Лидии Таран, авария случилась не по вине водителя ее такси. Перед машиной, в которой ехала ведущая, стояло авто, без предупреждающих знаков. В результате столкновения одна из машин загорелась.

Вызвала такси... Села на заднее сиденье. Позвонила малой, что через 10 минут буду дома... И опа — через 5 секунд после удара лбом о переднее сиденье выкатываюсь из машины в огне, – рассказала Лидия Таран в Instastories.

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Лидия Таран попала в ДТП / Фото: instagram.com/stories/lidiyataran

Она опубликовала несколько видео и фото с места происшествия, отметив, что если бы водитель такси не успел затормозить и свернуть на другую полосу, ситуация обернулась бы хуже.

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Лидия Таран опубликовала фото с места ДТП / Фото: instagram.com/stories/lidiyataran

Таран отделалась шоком, ссадинами и ушибами. Машину потушили, а в такси, добавила телезвезда, в ближайшее время она ездить не будет.

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Ведущая Лидия Таран попала в аварию / Фото: instagram.com/stories/lidiyataran

Лидия написала в сторис, что не стоит садиться возле водителя, так как в случае блокировки дверей их можно будет открыть только с помощью специальной техники.

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