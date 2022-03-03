"Я здесь нужен": Анатолий Анатолич рассказал, где находится во время войны

Ведущий "Ранку з Україною" на канале "Украина" и известный блогер Анатолий Анатолич обратился к украинцам в своем Инстаграме

Анатолий Анатолич перевез семью в другой город / Фото: Коллаж: Сегодня

Телезвезда сообщил, где остановился вместе со своей большой семьей, и признался, что готов всеми силами поддерживать украинцев в нелегкое время.

Известный ведущий и отец троих детей Анатолий Анатолич активно выражает свою позицию в социальных сетях и оказывает моральную поддержку украинцам в непростое время. Блогер решил рассказать, где они с семьей остановились сейчас, чтобы развеять все слухи и успокоить поклонников:

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Сейчас мы в городе Кагарлык – это 80 км от Киева. Сюда я привез свою семью – троих детей и жену после того, как мы трое суток провели в подвале в нашем доме под Вышгородом. Но там было достаточно неспокойно, в принципе, сейчас тоже, – рассказал ведущий канала "Украина" Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич рассказал, где он находится / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телезвезда отметил, что у его детей случился нервный стресс, а младший сын Нил даже приболел. Так что они приняли решение покинуть свой дом. Однако сам Анатолий Анатолич даже и не думал выезжать на Западную Украину или заграницу. Поэтому известная семья проживает в обычном доме, где люди выделили им комнату.

Я остался здесь, ведь каждый день могу быть нужен в телемарафоне. Я готов к этому! Сижу и жду вызов! Со мной даже есть пресс-карта! Я мог бы покинуть страну как отец троих детей, и несколько раз мне предлагали это сделать, но решил оставаться в Украине. Здесь я нужен больше. Предлагал жене вывести их с детьми в Польшу, откуда они могли бы улететь в США, но она отказалась и остается со мной, – поделился телеведущий.

Анатолий Анатолич / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Кроме того, Анатолий Анатолич продолжает материально поддерживать украинскую армию и бороться с фейками и российской пропагандой. Отмечает – готов делать все, чтобы Украина победила, а она совсем скоро победит, ведь сейчас украинцы едины как никогда раньше!

Мы сейчас все в одинаковом положении – нет круче, беднее или богаче – все в одинаковых условиях и это должно успокаивать, ведь все мы в одной лодке! – комментирует Анатолий Анатолич.

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