Яне Рудковской пришлось изменить номер телефона: идут угрозы с украинских, датских и американских номеров

Российским звездам, ставшим на сторону Путина, придется жестоко заплатить за свои слова и действия. Так, Яна Рудковская в панике поменяла номер телефона

Номер телефона Яны Рудковской слили в Сеть / Фото: Instagram

Личные номера телефонов российских знаменитостей, которые поддержали войну в Украине и агрессии, со стороны Владимира Путина, стали "общественным достоянием". После того, как в продюсер "Орла и решки" Марина Гранкина опубликовала контакты Тины Канделаки, Олега Газманова и Николая Баскова, в Сети появились номера и других звезд.

Так, "жертвой" своей же пропаганды стала продюсер Димы Билана Яна Рудковская. В Instagram она заявила, что ей поступают угрозы от неизвестных после того, как "добрые люди" из шоу-бизнеса Украины" слили в Сеть ее данные.

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Всю ночь и утро мне и моей семье идут угрозы с украинских, датских и американских номеров. Поэтому я меняю свои номера! Можете не тратить бесполезные силы на Ваши проклятия и угрозы! Всем добра, – написала Рудковская.

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Кроме того, в своих публикациях Рудковская заявила о том, что после перебоев с соцсетями, как и многие ее российские коллеги, переходит в Telegram. Свой канал продюсер назвала очень " в тему" – "Голубь мира".

Фолловеры тут же написали Яне тысячи гневных комментариев и призвали наконец-то открыть глаза на российское правительство и реальную войну в Украине.

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Однако, похоже, обращения на сторонницу Путина не подействовали, и она продолжила настаивать на своем.

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Хорошая позиция искать виноватых! Начните с себя! Посмотрите – вы сейчас сами вышли на тропу войны или на тропу мира!? Вы пишите проклятия нам – россиянам и нашим детям! Несете бессмысленную ахинею, обвиняете во всех грехах мира, репостите фейк-ньюс!!! У меня один вопрос для чего? И какова ваша конечная цель? – высказалась Рудковская.

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К счастью, не все мировые знаменитости такие, как Рудковская. Например, американская звезда Дженнифер Энистон помогла украинцам, которые пострадали из-за Путина.

Напомним, ранее Камалия пожелала Путину "гореть в огне".