Яні Рудковській довелося змінити номер телефону: йдуть погрози з українських, датських та американських номерів

Російським зіркам, які стали на бік Путіна, доведеться жорстоко заплатити за свої слова та дії. Так, Яна Рудковська в паніці змінила номер телефону

Номер телефону Яни Рудковської злили до Мережі / Фото: Instagram

Особисті номери телефонів російських знаменитостей, які підтримали війну в Україні та агресії. з боку Володимира Путіна, стали "суспільним надбанням". Після того, як у продюсер "Орла та решки" Марина Гранкіна опублікувала контакти Тіни Канделакі, Олега Газманова та Миколи Баскова, в Мережі з'явилися номери інших зірок.

Так, "жертвою" своєї пропаганди стала продюсер Діми Білана Яна Рудковська. У Instagram вона заявила, що їй надходять погрози від невідомих після того, як "добрі люди" із шоу-бізнесу України" злили до Мережі її дані.

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Усю ніч і ранок мені та моїй родині йдуть погрози з українських, данських та американських номерів. Тож я міняю свої номери! Можете не витрачати марні сили на Ваші прокльони та погрози! Усім добра, – написала Рудковська.

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Крім того, у своїх публікаціях Рудковська заявила про те, що після перебоїв із соцмережами, як і багато її російських колег, переходить у Telegram. Свій канал продюсер назвала дуже "на тему" – "Голуб світу".

Фоловери відразу написали Яні тисячі гнівних коментарів і закликали нарешті відкрити очі на російський уряд і реальну війну в Україні.

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Проте, схоже, звернення на прихильницю Путіна не вплинули і вона продовжила наполягати на своєму.

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Гарна позиція шукати винних! Почніть із себе! Подивіться – ви зараз самі вийшла на стежку війни чи на стежку світу!? Ви пишіть прокляття нам – росіянам та нашим дітям! Несете безглузду ахінею, звинувачуєте у всіх гріхах світу, ріпостіть фейк-ньюс! У мене одне питання для чого? І яка ваша кінцева ціль? – висловилася Рудковська.

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На щастя, не всі світові знаменитості такі, як Рудковська. Наприклад, американська зірка Дженніфер Еністон допомогла українцям, які постраждали через Путіна.

Нагадаємо, раніше Камалія побажала Путіну "горіти у вогні".