Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua

Песня Hardkiss

Позор Регины

Бекхэм женился

Фукунага в Украине

Хит Jerry Heil

Хитрость Эмбер
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Языком тела о наболевшем. Илона Гвоздева приняла участие в трогательном танцевальном флешмобе

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 апреля, 13:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский хореограф использовала свое профессиональное оружие для поддержки Украины
Илона Гвоздева посвятила танец родной Украине
Илона Гвоздева посвятила танец родной Украине / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Сейчас Илона Гвоздева находится в Италии, где активно ищет работу, чтобы даже на расстоянии помогать украинскому народу в борьбе против путинских солдат.

Вместе со студентками известная танцовщица приняли участие в танцевальном флешмобе. Таким образом, Гвоздева рассказала о войне на родине языком тела.

Реклама

Соответствующее видео Илона Гвоздева опубликовала в Instagram.

Кстати, флешмоб записали под гимн Украины в исполнении TRAVINSKIY.

Реклама

Фолловеров тронул танец до слез:

  • До мурашек.
  • С душой. Как это все-таки чувственно и красиво.
  • Кайф, спасибо огромное.
Скриншот Instagram

Напомним, на днях Илона Гвоздева показала обстрелянную оккупантами машину мужа.

Ранее мы сообщали, что украинский хореограф пристыдила Татьяну Денисову за ее позорный поступок.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять