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48-летняя Хайди Клум полностью обнажила грудь, позируя для супруга на яхте (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
30 июля, 11:05
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Немецкая супермодель не стесняется показывать поклонникам свои откровенные фото. В этот раз звезда поделилась снимками, сделанными во время курорта
Хайди Клум позировала в бикини и полуобнаженной на пляже
Хайди Клум позировала в бикини и полуобнаженной на пляже / Фото: instagram.com/heidiklum

48-летняя немецкая телеведущая и супермодель Хайди Клум, которая ранее полностью обнажилась для фото, отдыхает со своим супругом, 31-летним гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцом. Знаменитость отметила свою вторую половинку на весьма эффектных кадрах: модель сняла верх от купальника, прикрыв грудь рукой.

Кадром модель поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Ты вызвал самую большую улыбку на моем лице Том, – написала Хайди.

На другом фото Хайди Клум красиво лежала на яхте, демонстрируя стройную фигуру и загорая. Звезда снова отметила своего супруга на фото, поэтому скорее всего, что он сделал это фото.

Хайди Клум в купальнике загорает на яхте
Хайди Клум в купальнике загорает на яхте / Фото: instagram.com/heidiklum

На Хайди была забавная кепка с Lego на козырьке.

Хайди Клум отдыхает на курорте
Хайди Клум отдыхает на курорте / Фото: instagram.com/heidiklum

Дочь Хайди от ее первого брака с музыкантом Силом, Лени Клум тоже была с ними на яхте. 17-летняя девушка сидела в купальнике и рассматривала берег в бинокль.

Дочь Хайди Клум, Хелен (Лени) Клум
Дочь Хайди Клум, Хелен (Лени) Клум / Фото: instagram.com/leniklum

Смотрите видео о том, какие купальники выбирают украинские знаменитости:

Ранее Хайди Клум без бюстгальтера устроила фотосессию на пляже.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Я боялась, что он потеряет работу, что он публичный. Я знала, что если я сейчас куда-то пойду, это сразу куда-то попадет, и я человеку испоганю жизнь. Но я думала, что он это оценит хотя бы и больше не будет так поступать. Не надо было к нему возвращаться – это была самая большая ошибка в моей жизни.

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