48-летняя Хайди Клум полностью обнажила грудь, позируя для супруга на яхте (фото)

48-летняя немецкая телеведущая и супермодель Хайди Клум, которая ранее полностью обнажилась для фото, отдыхает со своим супругом, 31-летним гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцом. Знаменитость отметила свою вторую половинку на весьма эффектных кадрах: модель сняла верх от купальника, прикрыв грудь рукой.
Кадром модель поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Ты вызвал самую большую улыбку на моем лице Том, – написала Хайди.
На другом фото Хайди Клум красиво лежала на яхте, демонстрируя стройную фигуру и загорая. Звезда снова отметила своего супруга на фото, поэтому скорее всего, что он сделал это фото.
На Хайди была забавная кепка с Lego на козырьке.
Дочь Хайди от ее первого брака с музыкантом Силом, Лени Клум тоже была с ними на яхте. 17-летняя девушка сидела в купальнике и рассматривала берег в бинокль.
Смотрите видео о том, какие купальники выбирают украинские знаменитости:
Ранее Хайди Клум без бюстгальтера устроила фотосессию на пляже.