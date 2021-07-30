48-летняя Хайди Клум полностью обнажила грудь, позируя для супруга на яхте (фото)

Немецкая супермодель не стесняется показывать поклонникам свои откровенные фото. В этот раз звезда поделилась снимками, сделанными во время курорта

Хайди Клум позировала в бикини и полуобнаженной на пляже / Фото: instagram.com/heidiklum

48-летняя немецкая телеведущая и супермодель Хайди Клум, которая ранее полностью обнажилась для фото, отдыхает со своим супругом, 31-летним гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцом. Знаменитость отметила свою вторую половинку на весьма эффектных кадрах: модель сняла верх от купальника, прикрыв грудь рукой.

Кадром модель поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Ты вызвал самую большую улыбку на моем лице Том, – написала Хайди.

На другом фото Хайди Клум красиво лежала на яхте, демонстрируя стройную фигуру и загорая. Звезда снова отметила своего супруга на фото, поэтому скорее всего, что он сделал это фото.

Хайди Клум в купальнике загорает на яхте / Фото: instagram.com/heidiklum

На Хайди была забавная кепка с Lego на козырьке.

Хайди Клум отдыхает на курорте / Фото: instagram.com/heidiklum

Дочь Хайди от ее первого брака с музыкантом Силом, Лени Клум тоже была с ними на яхте. 17-летняя девушка сидела в купальнике и рассматривала берег в бинокль.

Дочь Хайди Клум, Хелен (Лени) Клум / Фото: instagram.com/leniklum

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Ранее Хайди Клум без бюстгальтера устроила фотосессию на пляже.