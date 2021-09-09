55-летняя Синди Кроуфорд повторила свое фото из рекламы Pepsi в 1992-м: Она не стареет!

Почти тридцать лет назад американская супермодель снялась в рекламе популярного напитка. Звезда решила снова повторить свой образ, но уже с целью благотворительности

Синди Кроуфорд повторила свое легендарное фото из 92-го / Фото: instagram.com/cindycrawford

55-летняя модель Синди Кроуфорд, которая недавно снялась в откровенных образах для глянца, в очередной раз взбудоражила своих поклонников, которые теперь точно уверены – знаменитость практически не стареет. Модель с удивительной точностью повторила свой образ из далекого 1992-го, снова позируя в мини-шортах, белой майке и с пышными волосами так, будто ей по-прежнему 26 лет.

Фотографией знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Мы вернулись в оригинальный Halfway House из знаменитой рекламы Pepsi, в которой я снялась в 1992 году, чтобы воссоздать сцены из ролика в надежде собрать средства для Американской семейной детской больницы в Мэдисоне, штат Висконсин, в которой мой брат лечился от лейкемии. Пока что с помощью сети галерей Дэвида по всему миру, поддерживающих искусство и его продажи, мы уже собрали 1 миллион долларов на это дело, – написала Синди.

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Синди Кроуфорд / Фото: instagram.com/cindycrawford

После выхода в 1992 году реклама действительно стала культовой, а наряд Синди, несмотря на его простоту, часто надевали на Хэллоуин.

Синди Кроуфорд в 1992 году / Фото: instagram.com/cindycrawford

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В рекламном ролике звезда приезжала на красном Lamborghini на заправку, очаровывая мальчиков, стоящих у дороги.

Смотрите видео о модных конфузах звезд:

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