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Алексей Панин заявил про угрозы рашистов. Чем их разозлил актер? (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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6 июля, 16:03
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Кинозвезда в изгнании не стал все держать в себе и записал эмоциональное видео, в котором рассказал о сообщениях от пропутинских россиян. Также Панин пожаловался на кое-кого
Алексею Панину угрожают рашисты
Алексею Панину угрожают рашисты / Фото: Коллаж: Сегодня

Алексей Панин один из немногих российских актеров, кто в открытую выступает против войны в Украине и называет Путина убийцей.

За свою позицию актер часто сталкивается с критикой в социальных сетях. Рашисты пишут в личные сообщения Панину угрозы. Об этом актер рассказал в своем видеообращении в Telegram-канале.

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Каждый день находят мои телефоны. Мне пишут с угрозами: "Чтобы ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам", "Чтоб ты сдох, скотина, потому что ты собираешь деньги для пацанов в Одессе", – рассказал артист.

Кроме того, Панин пожаловался на российских оппозиционеров. По словам актера, пропаганда в РФ против него настолько сильная, что даже оппозиционные журналисты не хотят упоминать о позиции Панина.

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Так, в недавнем выпуске программы Ильи Яшина об актерах, которые высказались против войны в Украине, обсудили даже певицу Манижу. Но вот о звезде "Жмурок" забыли вовсе.

Я понимаю, что русская пропаганда придумала про меня эти видео с собаками, меня превратили в какое-то г**вно. Я думал, что я буду первый артист, о котором скажет оппозиционный политик. Я в первый же день войны сказал, что я думаю по этому поводу. Прямее, чем я о том, что Путин убийца, не говорил никто, – эмоционально высказался Панин.

Напомним, ранее российский актер рассекретил сексуальную ориентацию "пешки" Путина – певца Николая Баскова.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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