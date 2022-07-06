Олексій Панін заявив про погрози рашистів. Чим їх розлютив актор? (відео)

Кінозірка у вигнанні не став усе тримати в собі та записав емоційне відео, в якому розповів про повідомлення від пропутінських росіян. Також Панін поскаржився на декого

Олексію Паніну загрожують рашисти / Фото: Колаж: Сьогодні

Олексій Панін один з не багатьох російських акторів, хто відкрито виступає проти війни в Україні та називає Путіна вбивцею.

За свою позицію актор часто стикається з критикою у соціальних мережах. Рашисти пишуть у особисті повідомлення Паніну погрози. Про це актор розповів у своєму відеозверненні у Telegram-каналі.

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Щодня знаходять мої телефони. Мені пишуть з погрозами: "Щоб ти здох, сволото, бо ти допомагаєш українцям", "Щоб ти здох, худоба, бо ти збираєш гроші для пацанів в Одесі", – розповів артист.

Крім того, Панін поскаржився на російських опозиціонерів. За словами актора, пропаганда в РФ проти нього настільки сильна, що навіть опозиційні журналісти не хочуть згадувати позицію Паніна.

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Так, у нещодавньому випуску програми Іллі Яшина про акторів, які висловилися проти війни в Україні, обговорили навіть співачку Маніжу. Але про зірку "Жмурок" забули зовсім.

Я розумію, що російська пропаганда придумала про мене ці відео з собаками, мене перетворили на якесь г**вно. Я думав, що я буду першим артистом, про якого скаже опозиційний політик. Я в перший день війни сказав, що я думаю з цього приводу. Пряміше, ніж я про те, що Путін убивця, не говорив ніхто, – емоційно висловився Панін.

Нагадаємо, раніше російський актор розсекретив сексуальну орієнтацію "пішака" Путіна – співака Миколи Баскова.