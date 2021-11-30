Анастасия Волочкова осудила Диму Билана за пьяное выступление

Анастасия Волочкова раскритиковала концерт Димы Билана в нетрезвом состоянии. Она считает, что это недопустимо для артиста такого уровня

Волочкова негативно отнеслась к недавнему концерту Димы Билана / Фото: Инстаграм, скриншот

Недавно известный поп-певец Дима Билан в нетрезвом состоянии вышел на сцену. Некоторые поклонники артиста, после его откровенного признания о том, что он уже длительное время находится в подавленном моральном состоянии, отнеслись к ситуации с пониманием – мол, с кем не бывает.

Но волны хейта исполнителю все-таки не удалось избежать. Балерина Анастасия Волочкова также присоединилась к тем, кто осудил певца за такой поступок.

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Я крайне негативно отношусь к этой истории, потому что артист должен уважать своего зрителя и выступать достойно перед ним. Конечно, петь с микрофоном в руке под фонограмму в пьяном состоянии — это одно, а делать сложные пируэты и чесать ногами, а не языком — это абсолютно другое. Артисты балета себе никогда не позволяют выходить к людям в нетрезвом виде, – заявила Волочкова в беседе с "Вечерней Москвой".

Анастасия Волочкова считает, что артист не имеет права выходить нетрезвым на сцену / Фото: instagram.com/volochkova_art

По ее словам, Билана не оправдывает даже тот факт, что он выступал на корпоративе.

А какая разница? Я не разделяю зрителя по статусам, ведь это тот же зритель и та же сцена, на которую он выходит, и не имеет значения, кооператив это или большой концерт. Мое мнение однозначно негативное о подобных ситуациях, – сказала Анастасия.

Фанаты артиста считают, что балерина должна была быть последней, кто мог бы презирать Диму из-за возникнувшего скандала. Так как она сама часто подвергается презрению пользователей Сети после эпатажных выходок.

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К примеру, недавно Волочкову даже выгнали из-за пьянства из отеля в Турции.

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