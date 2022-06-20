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Бен Стиллер посмотрел в глаза Зеленскому и сказал: "Вы мой герой"! Подробности звездного визита

Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
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20 июня, 21:18
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56-летнюю звезду фильма "Ночь в музее" уже увидели львовяне и гости города. Сейчас голливудская знаменитость феерит в Киеве. Кульминацией стала встреча актера с Президентом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским актером, послом доброй воли ООН, Беном Стиллером
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским актером, послом доброй воли ООН, Беном Стиллером / Фото: instagram.com/zelenskiy_official

"Поймать Стиллера" – под таким лозунгом прошел понедельник, 20 июня, для киевских поклонников американского комика. За день до этого кинолюбовника Дженнифер Энистон видели во Львове . А уже менее чем через сутки Бен Стиллер посетил Макаров и Ирпень в Киевской области. Настоящий фурор же приоизвели прогулка актера по Крещатику, посещение ЦУМа и фотографирование с украинцами.


Звездное волонтерство не прошло мимо и Офиса Президента. Владимир Зеленский пригласил Бена Стиллера на встречу и лично поблагодарил голливудскую знаменитость за сотрудничество.

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Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом, – написал Президент Украины, Владимир Зеленский, в своем Instagram

А вот Бен Стиллер признался Президенту Украины, что тот для него… настоящий герой . Чем заставил улыбнуться всех присутствующих. Также голливудский актер поделился впечатлениями после увиденного в Киевской области.


Одно дело видеть эти разрушения по телевизору. Но своими глазами – это совсем другое, – сказал на встрече с Президентом Украины Бен Стиллер.


В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что такие звездные визиты очень важны для Украины. Так как недопустимо дать миру забыть и в новостях, и в личном общении о войне. Эти слова Президента Украины Бену Стиллеру пришлись по душе.

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Скриншот: Instagram/zelenskiy_official

Напомним, недавно Андрей Ермак поблагодарил американского актера Роберта де Ниро за поддержку Украины и позицию по войне, которую развязала против нашего государства РФ.

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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