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Билли Айлиш выпустила новый альбом, над которым работала с братом

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
30 июля, 13:55
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Называется он Happier Than Ever. Всего в альбом вошло 16 песен, написанных с постоянным соавтором Финнеасом О'Коннеллом
Билли Айлиш выпустила новый альбом
Билли Айлиш выпустила новый альбом / Фото: instagram.com/billieeilish

Над альбомом, название которого в переводе с английского звучит, как "Счастливее, чем когда-либо", работали в течение последнего года. Об этом певица, которая ранее впервые отказалась от оверсайз и снялась в стиле пин-ап для Vogue, написала на странице в Instagram.

Певица заявила, что работа над пластинкой оказалась самым приятным и счастливым опытом, который был в ее музыкальной карьере:

Я люблю каждую из этих песен, поэтому меня даже пугает мысль о том, что мне придется дать всем окружающим послушать их. Я очень выросла в процессе работы над альбомом и многое поняла про себя.

По словам Билли, она даже хотела бы вернуться в прошлое и заново записать этот альбом, потому что тогда были одни из лучших вечеров в ее жизни.

Певица Билли Айлиш
Певица Билли Айлиш / Фото: instagram.com/billieeilish

Певица поблагодарила брата за участие в создании альбома и назвала его "весь мой мир":

Я не могла и мечтать о лучшем брате и соавторе, ты – весь мой мир, и я не смогла бы ничего сделать без тебя. В любом случае, я так взволнована и нервничаю.

Билли Айлиш написала также, что ее новый альбом уже доступен на всех стриминговых платформах.

Ранее новый альбом выпустила и NK – смотрите видео:

Ранее Билли Айлиш перестала стесняться своего тела и устроила пижамную вечеринку в новом клипе.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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