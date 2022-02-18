Не стало Бориса Невзорова: вспоминаем фильмы и сериалы с актером

18 февраля скоропостижно скончался актер Борис Невзоров. Как дань памяти вспоминаем фильмы и сериалы с актером, которые стоит посмотреть

Актер сыграл в более чем 100 фильмах и сериалах / Фото: открытые источники

Сегодня вечером стало известно, что 18 февраля, спустя месяц после своего 72-летия, умер Борис Невзоров, известный российский актер театра и кино, режиссер, педагог. Причиной смерти называют коронавирус. Ввиду непростой ситуации, вспоминаем фильмы и сериалы, где принимал участие актер.

Фильмы и сериалы с Борисом Невзоровым

На счету Бориса Невзорова более ста ролей в кино и сериалах. Расскажем о нескольких из них.

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"Родные люди"

Борис Невзоров в этой многосерийной мелодраме сыграл Вениамина Семеновича Румянцева, соседа Кузнецовых, главного бухгалтера строительной компании "София".

Это история о жизни молодой девушки Ольги Кузнецовой и ее семьи. Оля — студентка из обычной семьи. У нее есть мама, папа и старшая сестра Анна. Проблемы начинаются, когда обе сестры знакомятся и влюбляются в одного молодого человека, Александра.

обложка сериала "Родные люди" / скриншот

"Зимний сон"

Борис Невзоров сыграл отца главного героя – Евгения Крикунова.

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Это лирическая комедия о любви, своеобразная современная история о Золушке. Главная героиня видит сон, где гуляет по Парижу с дорогим человеком. Она влюблена в своего босса и думает, что этот сон пророческий. И Маша продолжает верить в чудо.

"Зимний сон" / Фото: film.ua

"Дурак"

В фильме социально-драматическом фильме "Дурак" Борис Невзоров сыграл начальника службы ЖКХ Федора Матвеевича Федотова.

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По сюжету, Дмитрий Никитин – обычный житель провинциального городка. Он работает слесарем-сантехником и параллельно с этим учится на инженера-строителя. Как-то среди ночи его вызывают в общежитие, где прорвало трубу. В этом здании живет 800 человек, но его больше 40 лет никто не ремонтировал и здание может рухнуть. Власть имущим плевать на ситуацию и Дмитрий принимает решение действовать.

обложка фильма "Дурак" / скриншот

"Близнец"

Актер сыграл генерал-полковника СВР Бориса Николаевича Беркутова.

История такова: разведчик международного уровня Павел Руднев случайным образом находит своего брата-близнеца Андрея Полетаева. Он работает рядовым следователем. Им не удалось нормально познакомиться, так как брата убивают на следующий день, приняв за Павла.

Борис Невзоров в фильме "Близнец" / скриншот

"Последний министр"

Одной из последних ролей Невзорова стал образ Сергея Гаврютина, прежнего министра в многосерийной сатирической комедии "Последний министр".

По сюжету, Евгений Александрович Тихомиров — бывший мэр вымышленного городка Малая Пышма становится главой вымышленного министерства перспективного планирования и развития социально-экономической политики, 24-м и последним по значимости министром правительства. Там новоиспеченный чиновник начинает бурную деятельность, да так, что этого не ждали ни его кураторы, ни подчиненные.

кадр из сериала "Последний министр"

Напомним, на этой неделе не стало актера Геннадия Юхтина.