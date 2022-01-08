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Вера Брежнева устроила скандал Максиму Галкину за хамство: "Это дворовая история"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 января, 09:01
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На днях артистка пришла в гости к Максиму Галкину – на его шоу "Музыкалити". Однако без конфликтной ситуации там не обошлось
Вера Брежнева публично отчитала Максима Галкина.
Вера Брежнева публично отчитала Максима Галкина. / Фото: instagram.com/ververa, Скриншот из YouTube

На проекте 39-летняя Вера Брежнева, которая записала ремейк легендарной "ВИА Гры", встретилась с 19-летней тиктокершой Юлией Гавриловой. Так, артистки обсуждали музыкальные новинки и высказывались по поводу современных хитов. Казалось бы, беды ничто не предвещало, но в какой-то момент Вере не понравилось, что шоумен фамильярно и пренебрежительно обращается со своими гостями.

Звезда "ВИА Гры" отметила несколько неприемлемый стиль Галкина в общении с Юлией. И это певице не понравилось.

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В результате Брежнева потребовала от Галкина проявлять к приглашенным больше уважения. Более того, артистка стала отчитовать мужа Аллы Пугачевой за хамство.

Скриншот YouTube

Почему всех называешь Юлька, Анька? Мне не нравится, когда так называют людей. Можно просто Аня, Юля, Юлечка, но Юлька – это какая-то дворовая история, – сказала Брежнева на YouTube-шоу. "Музыкалити".

Галкин в свою очередь попытался сгладить конфликтную ситуацию – он учел замечания Веры и после этого стал называть гостей по имени и отчеству. Впоследствии в студии начали обсуждать прозвища, которые были у артистов.

Так, Гаврилова призналась, что ее друзья в шутку величают "Юлька-Шпулька". А вот Брежневу, которая поначалу не хотела говорить на эту тему, в детстве называли – "Верулька-хорошулька".

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Скриншот YouTube

А у "ВИА Гре" тебя как называли? Верка вечная? – обратился шоумен в шутку к Брежневой, на что та только рассмеялась.

Кстати, на "Музыкалити" Вера Брежнева и Юля Гаврилина слушали и оценивали новый трек еще одной тиктокерши Вали Карнавал – "Ромашки". Гаврилина сразу начала подпевать и двигаться в такт, а вот Брежнева отметила: "Я понимаю, почему песня так популярна, но лично меня она не тронула. Меня не зацепило".

На такие заявки певицы Максим Галкин иронически подметил: "Ты что, Долину здесь даешь?"

Конфликт с Долиной на шоу

Во время одного выпуска, где участвовали Лариса Долина и Валя Карнавал, произошел один из громких конфликтов, закончившийся взаимными оскорблениями. Более того, артистка даже обвиняла Галкина в непорядочности. Она пару раз пыталась уйти из студии, потому что ей ужасно не нравилось пение тиктокерши, о чем она публично заявляла. Также артистке очень не понравилось, что ее использовали для того, чтобы хайпануть.

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Скриншот YouTube

Впрочем, вскоре сам Максим Галкин признавался, что сознательно раздувает скандалы в своем шоу.

Напомним, в прошлом году Галкин отмечал 10-летие свадьбы с Пугачевой. Смотрите фото, как юморист выглядел до знакомства с Примадонной.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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