Віра Брежнєва влаштувала скандал Максиму Галкіну за хамство: "Це двірова історія"

Днями артистка прийшла в гості до Максима Галкіна – на його шоу "Музикаліті". Щоправда, без конфліктної ситуації там не обійшлося

Віра Брежнєва публічно відчитала Максима Галкіна. / Фото: instagram.com/ververa, Скріншот з YouTube

На проєкті 39-річна Віра Брежнєва, яка записала ремейк легендарної "ВІА Гри", зустрілася з 19-річною тиктокершою Юлією Гавриловою. Так, артистки обговорювали музичні новинки та висловлювались щодо сучасних хітів. Здавалось би, біди ніщо не віщувало, однак у якийсь момент Вірі не сподобалося, що шоумен буцімто фамільярно та зневажливо поводиться зі своїми гостями.

Зірка "ВІА Гри" відзначила дещо зневажливий стиль Галкіна у спілкуванні з Юлією. І це співачці не сподобалося.

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Тож внаслідок Брежнєва почала вимагати від Галкіна проявляти до запрошених більше поваги. Ба більше, артистка стала вичитувати чоловіка Алли Пугачової за хамство та неприйнятну, на її думку, поведінку.

Скріншот YouTube

Чому всіх називаєш Юлька, Анька? Мені не подобається, коли так називають людей. Можна просто Аня, Юля, Юлечка, але Юлька – це якась двірова історія, – сказала Брежнєва на YouTube-шоу "Музикаліті".

Галкін у свою чергу спробував згладити конфліктну ситуацію – він врахував зауваження Віри і після цього став називати гостей на ім'я та по-батькові. Згодом у студії почали обговорювати прізвиська, які мали артистки.

Так, Гаврилова зізналась, що її друзі жартома величають "Юлька-Шпулька". А от Брежнєву, яка спочатку не хотіла говорити на цю тему, в дитинстві називали – "Верулька-хорошулька".

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Скріншот YouTube

А у "ВІА Грі" тебе як називали? Вірка вічна? – звернувся шоумен жартома до Брежнєвої, на що та лише розсміялась.

До речі, на "Музикаліті" Віра Брежнєва та Юля Гавриліна слухали й оцінювали новий трек ще однієї тиктокерші Валі Карнавал – "Ромашки". Гавриліна одразу почала підспівувати і рухатися в такт, а от Брежнєва завила: "Я розумію, чому пісня така популярна, але особисто мене вона не торкнула. Мене не зачепило".

На такі заявки співачки Максим Галкін іронічно підмітив: "Ти що, Доліну тут даєш?"

Конфлікт з Доліною на шоу

Під час одного випуску, де брали участь Лариса Доліна та Валя Карнавал, стався один із гучних конфліктів, який закінчився взаємними образами. Ба більше, артистка навіть звинувачувала Галкіна в непорядності. Вона кілька разів намагалася піти зі студії, бо їй страшенно не подобався спів тиктокерші, про що вона публічно заявляла. Також артистці дуже не сподобалося, що її використали для того, щоб "хайпанути".

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Скріншот YouTube

Втім, незабаром сам Максим Галкін зізнавався, що свідомо роздмухує скандали у своєму шоу.

Нагадаємо, торік Галкін відзначав 10-річницю весілля з Пугачовою. Дивіться фото, як гуморист виглядав до знайомства з Примадонною.