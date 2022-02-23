Cardi B заговорила об агрессии Кремля против Украины: "Эта хр*нь только все усложнила"

О напряженной ситуации в Украине говорят не только мировые лидеры, но и селебретис. Свою позицию высказала и американская рэп-исполнительница

Cardi B высказалась об обострении ситуации в Украине / Фото: instagram.com/iamcardib

Мы уже слышали реакцию украинских звезд на угрозы московской власти, теперь эту ситуацию обсудила Cardi B. Так, певица заявила, что поддерживает мир и граждан, которые действительно страдают от этой ситуации.

Хотелось бы, чтобы эти мировые лидеры перестали фантазировать о власти и подумали, какие граждане действительно страдают. Кроме того, весь мир находится в кризисе. Война, санкции, вторжение должны быть последним, о чем должны беспокоиться эти лидеры, – поделилась Cardi B в Twitter.

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Звезда добавила, что не становится ни на сторону НАТО, ни на сторону России. Она – за мирных граждан, которые не хотят ни войны, ни кризиса, ни военного вторжения.

На самом деле я хочу сказать многое, но буду заниматься своими делами. Иногда мне кажется, что у меня такая большая аудитория, что когда я скажу неправильные вещи, меня могут убить, – отметила Cardi B.

Cardi B стала женщиной года по версии Billboard / Фото: instagram.com/iamcardib

Артистка подчеркнула, что весь мир сейчас в кризисе и это влияет не только на Америку, но и на другие страны.

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Эта хр*нь только все усложнила, так что я просто очень раздражена этим. Мне очень хотелось бы, чтобы все мировые лидеры сейчас просто пришли к логическому решению, – добавила певица.

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