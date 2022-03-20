Четверо сотрудников Disney арестованы за торговлю людьми

Полицейские задержали подозреваемых в торговле людьми, проституции и педофилии

Сотрудники Disney арестованы по подозрению в торговле людьми и педофилии / Фото: Disney, Скриншот из видео

Четверо сотрудников Disney были арестованы в ходе масштабной операции под прикрытием, направленной против торговцев людьми, похитителей детей и проституции, сообщается в сюжете NBC News.

О секретной операции March Sadness 2 рассказал шериф Грэди Джадд во время пресс-конференции. Полиция Флориды устроила облаву на группу людей, которые также промышляли педофилией.

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Шериф Грэди Джадд / Скриншот из видео

Вывел на злоумышленников 27-летний Ксавье Джексон, который вел переписку в соцсетях с несовершеннолетними, присылал свои интимные фото и настаивал на личной встрече.

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По словам шерифа, Джексон работал спасателем в отеле Disney Polynesian Village Resort. Он был арестован.

Трое других сотрудников Disney – 45-летний Ральф Лиз, 27-летний Шубхам Малаве, и 24-летний Вилаксон Фиделе были обвинены в домогательствах и организации проституции.

Фиделе около четырех лет работал в Disney в кафе Starlight Cosmic Ray; Лиз работала в отделе информационных технологий в Disney; а Малаве – разработчиком программного обеспечения в этой компании.

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В Disney сразу же отреагировали на заявление правоохранителей. Всех фигурантов дела отправили в неоплачиваемый отпуск.

Это не первый случай, когда Disney попадает в подобный скандал. В прошлом году полиция арестовала нескольких сотрудников Disney World, которых также обвинили в педофилии.

Ранее сообщалось, что Disney+ заблокировал для детей "расистские" мультфильмы "Питер Пэн" и "Дамбо".

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