Четверо співробітників Disney заарештовані за торгівлю людьми

Чотирьох співробітників Disney було заарештовано в ході масштабної операції під прикриттям, спрямованої проти торговців людьми, викрадачів дітей та проституції, повідомляється в сюжеті NBC News.
Про секретну операцію March Sadness 2 розповів шериф Греді Джадд під час прес-конференції. Поліція Флориди влаштувала облаву на групу людей, які також промишляли педофілією.
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Вивів на зловмисників 27-річний Ксав'є Джексон, який вів листування в соцмережах з неповнолітніми, надсилав свої інтимні світлини та наполягав на особистій зустрічі
За словами шерифа, Джексон працював рятувальником у готелі Disney Polynesian Village Resort. Він був заарештований.
Троє інших співробітників Disney – 45-річний Ральф Ліз, 27-річний Шубхам Малаве, та 24-річний Вілаксон Фіделе були звинувачені у домаганнях та організації проституції.
Фіделе близько чотирьох років працював в Disney у кафе Starlight Cosmic Ray; Ліз працювала у відділі інформаційних технологій у Disney; а Малаві – розробником програмного забезпечення у цій компанії.
У Disney одразу ж відреагували на заяву правоохоронців. Усіх фігурантів справи відправили в неоплачувану відпустку.
Це не перший випадок, коли Disney потрапляє в такий скандал. Минулого року поліція заарештувала кількох співробітників Disney World, яких також звинуватили у педофілії.
Раніше повідомлялося, що Disney+ заблокував для дітей "расистські" мультфільми "Пітер Пен" та "Дамбо".
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