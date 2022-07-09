До мурашек: легендарные Coldplay спели на украинском языке хит "Океана Эльзы" (видео)

Мировые артисты по-прежнему поддерживают украинский народ на концертах. В частности, солист Imagine Dragons постоянно поднимает сине-желтый флаг во время выступлений. А однажды артист посвятил песню фанатам из Украины, которые ему писали во время полномасштабной войны.
Знаменитая британская рок-группа Coldplay также решила проявить свою солидарность к Украине. 8 июля музыканты на украинском языке исполнили известную песню "Океана Эльзы" – "Обійми".
Такой неожиданный, но приятный сюрприз артисты преподнесли во время концерта в рамках гастрольного тура на Национальном стадионе в Варшаве. Об этом рассказал комик и музыкант Иван Марунич в Facebook .
Как известно, к Coldplay присоединился украинский уличный музыкант. Он и помог артистам исполнить хит "Обійми". По словам Марунича, группа встретила парня "на набережной Вислы".
Год 2022. Группа Coldplay в Варшаве исполняет песню "Обійми" "Океана Эльзы" вместе с парнем, которого встретили на набережной Вислы. В какие времена живем, – подписал видео Иван.
Кстати, солист коллектива Крис Мартин признался фанатам, что он не понимает слова песни, но она ему очень пришлась по душе.
Чем известны Coldplay?
Британская рок-группа создана в 1996 году. Однако международная слава пришла к музыкантам в 2000 году благодаря синглу Yellow.
В 2009 году издание Rolling Stone признало Coldplay четвертым лучшим музыкальным исполнителем 2000-х годов. Кроме музыкальной деятельности, участники группы активно участвуют в благотворительных мероприятиях.
Среди известных песен – Hymn for the Weekend, Clocks, See You Soon, In My Place, The Scientist и другие.
Напомним, в марте Хью Джекман поддержал Украину, опубликовав видео Зеленского, что Россия – государство-террорист.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"