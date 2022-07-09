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До мурашек: легендарные Coldplay спели на украинском языке хит "Океана Эльзы" (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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9 июля, 11:08
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Британская группа преподнесла приятный сюрприз на концерте в Варшаве. Что исполнили рокеры и кто с ними пел на одной сцене – читайте в материале
Coldplay поддержали Украину, исполнив песню "Океана Эльзы"
Coldplay поддержали Украину, исполнив песню "Океана Эльзы" / Фото: Коллаж: Сегодня

Мировые артисты по-прежнему поддерживают украинский народ на концертах. В частности, солист Imagine Dragons постоянно поднимает сине-желтый флаг во время выступлений. А однажды артист посвятил песню фанатам из Украины, которые ему писали во время полномасштабной войны.

Знаменитая британская рок-группа Coldplay также решила проявить свою солидарность к Украине. 8 июля музыканты на украинском языке исполнили известную песню "Океана Эльзы" – "Обійми".

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Такой неожиданный, но приятный сюрприз артисты преподнесли во время концерта в рамках гастрольного тура на Национальном стадионе в Варшаве. Об этом рассказал комик и музыкант Иван Марунич в Facebook .

Как известно, к Coldplay присоединился украинский уличный музыкант. Он и помог артистам исполнить хит "Обійми". По словам Марунича, группа встретила парня "на набережной Вислы".

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Год 2022. Группа Coldplay в Варшаве исполняет песню "Обійми" "Океана Эльзы" вместе с парнем, которого встретили на набережной Вислы. В какие времена живем, – подписал видео Иван.

Кстати, солист коллектива Крис Мартин признался фанатам, что он не понимает слова песни, но она ему очень пришлась по душе.

Чем известны Coldplay?

Британская рок-группа создана в 1996 году. Однако международная слава пришла к музыкантам в 2000 году благодаря синглу Yellow.

Coldplay – популярная группа из Великобритании
Coldplay – популярная группа из Великобритании

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В 2009 году издание Rolling Stone признало Coldplay четвертым лучшим музыкальным исполнителем 2000-х годов. Кроме музыкальной деятельности, участники группы активно участвуют в благотворительных мероприятиях.

Среди известных песен – Hymn for the Weekend, Clocks, See You Soon, In My Place, The Scientist и другие.

Напомним, в марте Хью Джекман поддержал Украину, опубликовав видео Зеленского, что Россия – государство-террорист.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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