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Дочь Мадонны показала всем язык и свои волосатые подмышки на Met Gala 2021 (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
14 сентября, 11:52
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24-летняя Лурдес Леони, как и ее звездная мама, любит эпатировать публику и привлекать к себе всеобщее внимание. Образ для Met Gala не стал исключением
Дочь Мадонны, 24-летняя Лурдес Леон, пришла на Met Gala – 2021
Дочь Мадонны, 24-летняя Лурдес Леон, пришла на Met Gala – 2021 / Фото: Getty Images

Лурдес уже давно дала понять публике, что удалять волосы в зоне подмышек она не любит – девушка снималась в таком виде и для рекламных кампаний модных брендов, и выходила на красные дорожки, и делала обычные фото для соцсетей.

Лурдес нередко "подлавливали" папарацци на пляже, где девушка тоже демонстрировала всем свою нелюбовь к депиляции.

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На этот раз Лурдес появилась в наряде от Moschino на красной дорожке бала Института костюма Met Gala – 2021. Девушка вела себя вызывающе, как это любит делать Мадонна.

Лурдес Леони на Met Gala 2021 демонстрирует небритые подмышки
Лурдес Леони на Met Gala 2021 демонстрирует небритые подмышки / Фото: Getty Images

Девушка нарастила волосы и ногти, что сделало ее образ еще более ярким и запоминающимся.

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Дочь Мадонны посетила Met Gala – 2021
Дочь Мадонны посетила Met Gala – 2021 / Фото: Getty Images

Отметим, что Мадонна, которая недавно посетила MTV VMA в корсете и колготах в сетку, не присутствовала на Met Gala.

Кроме Лурдес у Мадонны есть еще один биологический ребенок – Рокко Джон Ричи, который родился от британского кинорежиссера Гая Ричи. Также Мадонна усыновила четверых детей из Малави, Южная Африка.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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