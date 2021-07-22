Дочь Заворотнюк показала себя без макияжа и в домашней одежде: фото

Анна Заворотнюк чаще публикует снимки, сделанные во время профессиональных фотосессий – на таких фото, по словам подписчиков девушки, она очень похожа на свою знаменитую маму

Анна Заворотнюк показала себя без макияжа в домашней обстановке / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна, которая намекнула, что выходит замуж, опубликовала кадры, на которых она – без мейкапа, укладки и в простой домашней одежде спортивного плана.

Обычно девушка делится с подписчиками в Instagram снимками, на которых она позирует в шикарных нарядах, с идеальной прической и ярким макияжем. Поэтому подобные кадры в ее соцсети – редкость. Анна показала, как она сидит у себя дома за ноутбуком и изучает английский язык.

Девушка облачилась в черный укороченный топ и белые штаны. Волосы Заворотнюк-младшая собрала в пучок.

Анна Заворотнюк показала себя без макияжа / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

В соцсетях Анну очень часто сравнивают с ее звездной мамой – российской актрисой Анастасией Заворотнюк, которая уже долгое время борется с онкологическим заболеванием.

Недавно девушка опубликовала очередное фото, на котором похожа на маму как две капли воды. Поклонники Анны написали в комментариях ей сотни комплиментов и снова сравнили с мамой.

Анна Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

К слову, не только Анна решила показать свою натуральную красоту. Сегодня этот тренд очень популярен в мире, а недавно его поддержали украинки – их портреты без грамма ретуши и макияжа появились на улицах Киева.

Ранее Анна Заворотнюк публично призналась, что уже два года борется с клинической депрессией.

Дочери Анастасии Заворотнюк потребовалась помощь психолога – подробности в сюжете: