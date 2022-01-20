Дочь Заворотнюк взбесил вопрос, есть ли у ее мамы шанс выжить

Звезда "Моей прекрасной няни" уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Регулярно в СМИ появляются слухи о состоянии здоровья актрисы

/ Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Родные Анастасии Заворотнюк предпочитают не обсуждать со СМИ здоровье актрисы. Лишь изредка дочь звезды "Моей прекрасной няни" Анна у себя в Instagram затрагивает больную тему.

Так как дочь Заворотнюк активно ведет соцсети, ее регулярно спрашивает о маме. Анна старается не затрагивать эту тему, но некоторые сообщение она не может игнорировать.

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У вашей мамы есть шанс выжить? Я сильно переживала", — написал кто-то из подписчиков.

Анна решила язвительно ответить.

Вот вроде бы человек зла не желает, но мозгов не хватает не задавать такие ранящие вопросы. Переживает очень. Не то, что я

Скриншот: Instagram

Напомним, Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием – у актрисы глиобластома. Все это время звезду сериала "Моя прекрасная няня" никто не видел. Известно, что сейчас она находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей.

Ранее Анна Заворотнюк объяснила, почему она не показывает младшую сестру.